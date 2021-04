Jane Fonda Heureuse qu’elle n’a plus à se soucier d’impressionner qui que ce soit avec son corps ⋆ .

WENN

L’actrice de “ Grace et Frankie ” est “ très reconnaissante ” de ne pas avoir besoin de se mettre nue devant qui que ce soit, car la star de 83 ans n’est pas intéressée à entrer dans une nouvelle relation.

AceShowbiz –

Jane Fonda est “très reconnaissant” que personne ne doive la revoir nue.

L’actrice n’est pas intéressée à renouer avec une relation et est heureuse de pouvoir arrêter de s’inquiéter pour son apparence car personne ne la verra plus de près.

Elle a déclaré au magazine Harper’s Bazaar: «Je suis très reconnaissante de ne plus avoir à me mettre nue devant qui que ce soit, même à la lueur des bougies.»

«Et si je le faisais, je veux dire dans mon fantasme, l’homme est plus jeune que moi, ce qui rendrait les choses encore plus difficiles.

“Je suis parfaitement honnête, je souhaite que ce ne soit pas vrai”, a ajouté le “Grace et Frankie” Star. «Mais vous savez, la façon dont j’ai été élevé, l’homme que j’adorais était mon père. Et, mec, tu devais regarder d’une certaine manière et je ne pourrais jamais.

«Je n’ai jamais réussi à faire sortir ça de mon corps. Cela fait juste partie de moi.

Jane a été mariée trois fois dans le passé – pour Roger Vadim, Tom Hayden, et Ted Turner – et elle a toujours été heureuse de «se livrer» à la vie et aux intérêts de son partenaire pour apprendre de nouvelles choses.

Elle a dit: «Une partie de la raison pour laquelle j’entre dans une relation avec un homme est parce que je sens qu’il peut m’emmener sur une nouvelle voie.»

«Je suis attiré par les gens qui peuvent m’apprendre des choses et dont la vie est différente de la mienne, alors je m’y consacre.»

«Tout d’abord, je veux lui plaire. C’est un problème. Quand j’ai épousé Ted – je veux dire, épouser Ted, c’est comme épouser 15 personnes – vous devez apprendre à chasser, alors je l’ai fait. Vous devez apprendre à pêcher à la mouche, c’est ce que j’ai fait. Il aimait que je m’habille sexy, alors je l’ai fait. Et ainsi de suite.”

“Je voulais. Pourquoi être avec Ted Turner si vous n’allez pas vous laisser absorber par sa réalité et en tirer des leçons? Et je suis content de l’avoir fait.

Article suivant

ACM Awards 2021: Kelsea Ballerini et Jimmie Allen arrivent avec style sur le tapis rouge