Jane Fonda: Les femmes ont tendance à devenir plus robustes en vieillissant, les hommes deviennent plus conservateurs ⋆ .

Jane Fonda couvre Harper’s Bazaar avec ce qui ressemble à une perruque lissée. L’éditorial est pour le moins bizarre et peu flatteur. Vous pouvez voir chaque ligne de son visage. Ce n’est pas comme ça qu’elle ressemble à ça, c’est qu’elle est si mal éclairée. Il y a tellement de façons dont ils auraient pu lui montrer son apparence naturelle sans donner l’impression que sa peau se fissure. L’interview est incroyable, tout comme la plupart des entretiens avec Jane. Elle vous dira ce qu’elle pense, elle fait la vaisselle et elle a beaucoup de sagesse. J’ai particulièrement aimé ce qu’elle a dit sur la façon dont son troisième acte sera son dernier. J’en ai la chair de poule. Voici quelques-uns des faits saillants dont je voulais parler, mais il y a tellement plus à discuter. Je recommande vivement de lire l’interview à la source.

Sur la façon dont elle a décidé de déménager à DC lors de son plaidoyer environnemental

À la suggestion d’Annie Leonard – elle dirige Greenpeace USA – et est une figure majeure de ma vie. Elle a insisté sur le fait qu’avant de faire quoi que ce soit, nous rencontrions tous les principaux groupes environnementaux et les jeunes leaders du climat. Et au moment où cela a été terminé, il n’était pas question dans mon esprit que nous n’allons pas nous attaquer au problème du climat si nous ne nous attaquons pas simultanément aux inégalités économiques et raciales. Sur la façon dont les gens la caractérisent

Je sens toujours que je dois faire attention pour pouvoir apprendre. Et j’essaie d’avoir des amis qui peuvent m’apprendre. Je suis étudiant. Je suis une personne générique. Je suis très attentif. Je le reçois. Et puis je deviens le mégaphone. Je n’invente pas de choses. Vous devez savoir où sont vos forces. Je suis dérivé; Je ne suis pas original. Je suis original en tant que personnage mais pas en tant que penseur. Même si, à mon âge avancé, je peux en quelque sorte mettre des choses ensemble maintenant que je ne pouvais pas avant et dire: «Oh. D’accord. » Sur la façon dont son père est devenu plus conservateur en vieillissant

Pour hommes. Les femmes sont le contraire. Je généralise, mais les femmes ont tendance à devenir plus robustes à mesure qu’elles vieillissent et les hommes deviennent plus conservateurs. Ted Turner m’a dit: «Les gens ne devraient pas changer après 60 ans.» Et j’ai dit: «Alors nous sommes en difficulté.» Comment elle a appris le pouvoir

Vous savez ce qui a changé ma définition du pouvoir? Partir au nord du Vietnam [in 1972]. Se rendre dans un pays qui n’était pas industrialisé, où la plupart des gens étaient des paysans, des pêcheurs et des femmes. Ils n’avaient même pas d’équipement lourd pour combler les trous de bombes et tout, et nous ne pouvions pas les vaincre. Cela m’a appris que le pouvoir doit venir de l’intérieur. Cela doit venir de savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur terre, quel est le sens de votre vie. C’est ça le pouvoir. S’il s’agit d’armures, de possessions et d’armes, ce n’est pas du pouvoir. C’est autre chose. Ce sont les Vietnamiens qui m’ont appris le pouvoir, et je leur en suis éternellement reconnaissant. Et cela m’a aidé à comprendre quoi faire de mon troisième acte, car les troisièmes actes sont effrayants. Ce n’est pas la vieille partie. C’est la finitude des troisièmes actes.

[From Harper’s Bazaar]

De nombreux médias citent une section plus tard dans l’interview où elle parle de rencontres et de relations. Je vous encourage à lire cette partie vous-même car je pourrais écrire un autre article à ce sujet. Cependant, je ne vais pas faire ça parce que ça m’a frappé trop près de chez moi. Jane a également dit à quel point elle aime la télévision maintenant, et elle a tellement d’éloges pour I Will Destroy You de Michaela Cole. Je vais certainement le regarder ce week-end. Je l’ai reporté parce que je craignais que cela ne déclenche.

Dans cette interview, elle a en fait parlé de Katherine Hepburn! Ma bouche était grande ouverte quand elle a dit que Katherine était en compétition avec elle et a dit une fois à l’auteur Dominick Dunne que Jane n’avait pas d’âme! J’adore Jane, et j’espère que je pourrai être une écoute et une apprenante à vie comme elle. Je ne sais pas si les mecs deviennent plus têtus à mesure qu’ils vieillissent, probablement parce que mon père a toujours été un bon démocrate.

photos crédit Harper’s Bazaar via Instagram