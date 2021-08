Jane Foster et 8 autres personnages du MCU qui deviendront probablement plus intéressants dans les futurs films

in

Mante

Je vais être franc, Mantis n’a pas vraiment fait grand-chose au cours de ses premières apparitions dans le MCU. Elle a été bonne pour quelques rires et a temporairement arrêté Thanos dans Avengers: guerre à l’infini, mais les téléspectateurs n’ont pas passé beaucoup de temps avec elle. Mantis a beaucoup fait dans Marvel Comics, notamment jouer la mariée de Kang The Conqueror à un moment donné. Ce sera certainement quelque chose à surveiller car le méchant est davantage incorporé dans le MCU, mais en général, je pense que nous verrons Mantis obtenir des histoires plus notables dans le MCU à l’avenir qui renforcent mieux son rôle dans les Gardiens de la Galaxie .