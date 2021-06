Jane Hazelgrove se demande si Bernie deviendra la belle-mère d’Asha et Aadi .

Asha et Aadi auront-elles une nouvelle belle-mère sous la forme de Bernie Winters ? (Photo : ITV)

Bernie Winters (Jane Hazelgrove) de Coronation Street est apparemment sur le point de se lancer dans une romance avec Dev Alahan (Jimmi Harkishin).

Le personnage populaire a passé beaucoup de temps en compagnie de Dev ces derniers temps, à la suite de l’accident d’Evelyn Plummer (Maureen Lipman) dans le magasin.

Ayant réalisé qu’Evelyn n’est pas aussi blessée qu’elle le prétend, Bernie a décidé de l’exposer – ce qui économiserait inévitablement beaucoup d’argent à Dev, car il n’aurait plus à s’inquiéter qu’Evelyn le menace de poursuites judiciaires. .

La semaine prochaine, cependant, la relation de Bernie et Dev s’épanouit apparemment, après qu’Aadi (Adam Hussain) se soit moqué de la vie amoureuse de son père – forçant Bernie à venir à son secours.

Bernie prétend qu’elle et Dev prévoient de prendre un brunch au Bistro. Dev joue le jeu et se dirige donc vers le Bistro avec Bernie dans son sillage – et comme on dit, le reste appartient à l’histoire.

Dev et Bernie passent du temps ensemble au bistro (Photo: ITV)

‘C’est une blague parce que [Bernie] veut montrer aux enfants que les personnes d’âge moyen peuvent encore tomber amoureuses et passer un bon moment”, a déclaré l’actrice Jane Hazelgrove. Metro.co.uk.

Et elle a toujours eu un faible pour Dev. Elle pense qu’il est magnifique ! c’est un gentleman, il dirige sa propre entreprise, il est beau, c’est potentiellement une très bonne prise.

«Il déclenche en elle quelque chose que personne n’a déclenché en elle depuis longtemps. C’est essentiellement un homme bon et, avouons-le, elle a fait des choix assez horribles dans le passé.

Plus : Tanisha Gorey



Reste à voir si Bernie et Dev s’avéreront être une chose à long terme, mais Bernie pourrait-il finir par devenir la belle-mère d’Aadi et Asha (Tanisha Gorey)?

“J’ai plaisanté avec les acteurs qui jouent Asha et Aadi”, nous a dit Jane, “sur ce qu’ils ressentent à l’idée que je sois leur belle-mère. Ils étaient très gentils à ce sujet à mon visage!

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();