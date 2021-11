Jane Park, à Seattle, entre dans l’histoire avec les débuts au NYSE d’Athena Consumer Acquisition Corp, dirigée par des femmes.

Jane Park, PDG d’Athena Consumer Acquisition Corp. (quatrième à partir de la gauche) et ses collègues sonnent la cloche d’ouverture à la Bourse de New York. (Photo NYSE)

La sonnerie cérémonielle de la cloche d’ouverture de la Bourse de New York lundi matin était symbolique à plusieurs égards pour Jane Park.

L’entrepreneure de Seattle, considérée comme la première femme américano-coréenne à introduire une société en bourse en tant que PDG du NYSE, était accompagnée de l’équipe de direction entièrement féminine d’Athena Consumer Acquisition Corp., avec les parents immigrés de Park parmi les membres de la famille encourageant les écrans derrière eux.

Athena Consumer est devenue publique en tant que société d’acquisition à usage spécial (SPAC) le 20 octobre, levant 230 millions de dollars qu’elle utilisera pour acquérir une société de consommation. La présidente d’Athena, la société de capital-risque Isabelle Freidheim, a précédemment adopté une approche similaire avec Athena Technology Acquisition Corp., avec la vétéran de la cybersécurité Phyllis Newhouse.

Jane Park a signé le registre au NYSE en coréen. (Photo du parc Jane)

Park a immigré au Canada avec sa famille à l’âge de 4 ans. Diplômée de la Yale Law School et ancienne cadre de Starbucks, elle a ensuite fondé et dirigé Julep Beauty, une chaîne de vente au détail physique et une marque de commerce électronique qui a été acquise par le géant du capital-investissement Warburg Pincus. Elle a ensuite fondé la société d’emballages cadeaux durables Tokki, dirigeant l’entreprise à travers un pivot pendant la pandémie.

« Je pense que l’une des constructions les plus importantes que vous ayez à l’esprit en tant qu’immigrant est que vous pouvez voyager à travers différents mondes », nous a dit Park dans un enregistrement récent pour un prochain épisode du podcast .. « Et une fois qu’il est possible qu’il y ait plus d’un monde, alors vous pouvez créer vos propres règles. »

Même avec son expérience à travers différents mondes, elle n’avait pas imaginé qu’elle finirait par diriger une société d’acquisition spécialisée. Mais elle a décidé de prendre l’appel sur la base de l’équipe de direction que Freidheim rassemblait.

« Il a fallu un peu de conviction, un peu. Je n’étais pas sûr d’avoir les bonnes capacités. J’ai toujours été du côté des entrepreneurs. Donc, être du côté de l’acquisition/de l’argent est une nouvelle perspective et un nouveau point de vue pour moi », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que j’aurais pris l’appel si ce n’était le fait qu’il s’agissait d’un SPAC entièrement féminin. »

Jane Park accepte le prix du PDG de l’année aux . Awards 2014. (Photo d’archive)

En plus de Park en tant que PDG, l’équipe de direction d’Athena Consumer comprend Jennifer Carr-Smith, présidente du conseil d’administration de Blue Apron, qui est présidente et chef de l’exploitation d’Athena ; et Angelina Smith, directrice financière d’Athena, directrice des finances et des opérations de la région de Seattle qui a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Zulily, glassybaby et Inspo Network.

Park a partagé des histoires personnelles sur le parcours de sa famille en tant qu’immigrants, y compris une lettre ouverte sincère à sa mère en mai au milieu de la vague de violence anti-asiatique. Son père a été séparé de ses parents pendant la guerre de Corée et ne les a plus revus depuis. À 9 ans, il s’est occupé de sa propre sœur de 6 ans, survivant à l’hiver en déterrant des patates douces congelées négligées par les agriculteurs pendant la récolte.

« Pour quelqu’un comme ça, voir sa fille réaliser quelque chose comme ça en deux générations, c’est quelque chose de vraiment, vraiment significatif pour lui », a déclaré Park. « Et cela leur a demandé beaucoup de sacrifices et de travail acharné. »

