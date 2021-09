Jane Powell perd la vie, star de la comédie musicale hollywoodienne

La célèbre actrice de Hollywood classique, Jane Powell, a malheureusement perdu la vie ce jeudi à l’âge de 92 ans, laissant le monde du monde en deuil. spectacle et aussi laissant derrière lui un grand nombre de rôles dans sa carrière parmi les plus importants « Chant du monde ouvert » et ‘Sept épouses pour sept frères’.

C’était son amie Susan Granger, qui était chargé de confirmer ce vendredi la perte de Jane, l’une des actrices les mieux valorisées dans le genre musical pendant les années quarante et cinquante juste au début Hollywood.

Entre son travaux plus En vedette Il y a son rôle dans ‘Seven Brides for Seven Brothers’ de 1954 où elle devait devenir une femme chargée de traquer sept frères assez inconsidérés et sans instruction.

Elle avait une voix de soprano donc elle est rapidement devenue l’une des actrices qui se démarquent beaucoup plus dans Hollywood grâce à votre belle voix et son excellente façon de jouer dans des comédies musicales où il partage l’écran avec d’autres célébrités telles que Fred Astaire.

Jane a toujours aimé le divertissement et a commencé à travailler dans le cinéma depuis qu’elle était toute petite, à seulement 15 ans, elle a signé son premier contrat avec MGM Et c’est là qu’ils lui ont permis de participer à deux autres entreprises très importantes dans sa carrière que sont Somg of the Open World et A Date with Judy (1944 et 1948) avec des célébrités comme Carmen Miranda, Elizabeth Taylor et plus encore.

Cependant, on sait qu’elle ne connaissait pas le monde du divertissement il y a à peine cinq ans lorsque sa mère l’a emmenée dans des émissions de radio et des pièces de théâtre, où elle connaissait sûrement son grand amour pour cet art.

Elle a eu une étape de sa vie au cours de laquelle elle a développé des insécurités et une dépression grâce au fait qu’elle a vécu des complots d’enfance, comme elle l’a décrit.

Cependant, elle a préféré quitter le cinéma dans les années 60 et se consacrer à Broadway dans des comédies musicales telles que ‘Cendrillon’ ou ‘The Sound of Music’.