Jane Powell, star des comédies musicales classiques d’Hollywood, est décédée

Son amie Susan Granger, fille du cinéaste S. Sylvan Simon, a confirmé ce vendredi le décès de l’une des actrices les plus marquantes du genre musical des années 40 et 50, en plein âge d’or d’Hollywood.

Parmi les œuvres les plus appréciées de Powell met en évidence son rôle dans Seven Brides for Seven Brothers en 1954, où elle incarne une femme chargée d’épouser sept frères grossiers et inconsidérés.

L’actrice, à la voix de soprano, saute sur le devant de la scène hollywoodienne en 1951 grâce à “Royal Wedding”, la comédie musicale de Stanley Donen où elle partage l’écran avec Fred Astaire et qui est son premier rôle adulte.

Powell a commencé à travailler dans le cinéma très jeune, puisqu’à l’âge de 15 ans il a signé son premier contrat avec les studios MGM, signature à la suite de laquelle il a participé à Song of the Open Road (1944) et A Date with Judy (1948), ensemble pour stars de la stature d’Elizabeth Taylor, Carmen Miranda et Xavier Cugat.