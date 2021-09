Jane Powell, star du “mariage royal” de l’âge d’or et de “Seven Brides for Seven Brothers”, décédée à 92 ans

Jane Powell, l’une des dernières stars survivantes des comédies musicales de l’âge d’or, est décédée. Elle avait 92 ans. Powell a fait ses débuts au cinéma en 1944 et a joué dans plusieurs comédies musicales importantes de la MGM, dont Royal Wedding avec Fred Astaire et Seven Brides for Seven Brothers avec Howard Keel. Elle a également joué à Broadway, apparaissant dans des productions d’Oklahoma !, Carousel, The Sound of Music et My Fair Lady.

Susan Granger, porte-parole de la famille de Powell et amie de l’actrice, a déclaré à Deadline que Powell était décédée de causes naturelles à son domicile de Wilton, dans le Connecticut. Powell a vécu dans le Connecticut avec son cinquième mari, l’ancien enfant acteur et publiciste Dickie Moore, qu’elle a épousé en 1988. Moore est décédée en 2015.

Powell est née Suzanne Lorraine Bruce le 1er avril 1929 à Portland, Oregon. Après avoir chanté localement, elle a visité Los Angeles en 1943 avec ses parents et a remporté un concours radio. Elle a attiré l’attention de la MGM, mais son premier film a été tourné chez United Artists. En 1944, Song of the Open Road, elle a joué un personnage nommé Jane Powell, dont elle a fait son nom de scène. Le film présente même une scène avec Powell et le grand comédien WC Fields.

Elle a rapidement gravi les échelons chez MGM avec les succès Delightfully Dangerous (1945), Three Daring Daughters (1948) et A Date With Judy (1948), avec Elizabeth Taylor. En 1951, elle a joué aux côtés d’Astaire dans le rôle de sa sœur dans Royal Wedding. Bien que mieux connu aujourd’hui pour la scène où Astaire danse autour des murs et des plafonds de sa chambre, le film a également cimenté le statut de star de Powell. Elle a partagé la chanson mémorable “Comment pourrais-tu me croire quand je t’ai dit je t’aime quand tu sais que j’ai été un menteur toute ma vie” avec Astaire.

Seven Brides for Seven Brothers est un autre film important du CV de Powell. Le projet l’a réunie avec le réalisateur de Royal Wedding Stanley Donen. Le film a été un énorme succès lorsqu’il est sorti en salles à la fin de 1954. Keel et Powell ont tous deux joué dans une version scénique du film de 1978. Les autres films de Powell incluent Hit the Deck (1955), The Girl Most Likely (1958), The Female Animal (1958) et Enchanted Island (1958).

Powell a pris sa retraite du cinéma à la fin des années 1950 alors que l’intérêt pour les comédies musicales commençait à décliner. Elle est cependant passée à la télévision, apparaissant dans des épisodes de Fantasy Island, The Love Boat et Murder, She Wrote. Elle a également joué dans huit épisodes de Growing Pains, jouant la mère à l’écran d’Alan Thicke. Son dernier rôle d’actrice était dans un épisode de 2002 de Law & Order: Special Victims Unit, dans lequel elle jouait une victime de maltraitance envers les personnes âgées. Elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1960. Powell laisse dans le deuil ses enfants, Geary Anthony Steffen III, Suzanne Steffen et Lindsay Cavalli, et ses petites-filles Skye Cavalli et Tia Cavalli.