Jane Ross, la femme de Bob Ross : 5 faits rapides

Jane Ross était la deuxième épouse de Bob Ross. Ils se sont mariés lorsqu’elle est décédée d’un cancer dans la cinquantaine, et elle était partenaire de l’accord qui est devenu le sujet d’un nouveau documentaire Netflix, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed.

Ils se sont mariés de 1997 jusqu’à sa mort en 1992. Grâce à son mariage, Jane Ross est devenue la belle-mère de Steven Ross, son fils issu de son premier mariage avec Vivian Ridge Ross. Il a également utilisé le nom de Vicky Ross. Jane Ross faisait partie de l’accord que son mari avait conclu pour sa propre gamme de produits, avec Annette et Walt Kowalski, selon The Daily Beast. C’est sa mort qui a d’abord desserré son emprise sur la société qui portait son nom, a rapporté The Beast.

Le peintre doux connu pour sa présence rassurante et ses « petits arbres heureux » a gardé sa vie privée. Bob Ross : Happy Accidents, Betrayal & Greed a montré un côté plus sombre de sa vie qui n’a pas été sous les projecteurs du public. Le documentaire est sorti sur Netflix le mercredi 25 août 2021.

Voici ce que vous devez savoir :

1. Bob Ross a rencontré Jane Ross lorsqu’il était en Alaska avec l’Air Force

Bob et Jane Ross se sont rencontrés tout au long de leur carrière militaire. Il a rejoint l’armée de l’air des États-Unis à l’âge de 18 ans dans sa ville natale de Floride et était basé à Fairbanks, en Alaska, à la base aérienne d’Eielson, selon Biographics. A cette époque, il était marié à Vicky Ross, sa première femme. Ils ont eu deux enfants ensemble : Bob Jr. et Steven Ross, selon la biographie.

Bob Ross a passé 20 ans en Alaska, un paysage qui a servi d’inspiration pour ses peintures, indique la biographie. C’est aussi en Alaska qu’il rencontrera sa seconde épouse, Jane Ross. Le Daily Beast a rapporté que Jane était une employée civile du ministère de la Défense et vivait en Alaska.

Bob Ross a gravi les échelons et est devenu sergent-major, servant en tant que technicien des dossiers médicaux et premier sergent à la clinique de la base, selon la biographie. Il a dit que le travail l’obligeait à être “dur” et mesquin », lit-on dans la biographie.

2. Jane Ross a été impliquée dans l’accord conclu par Bob Ross lorsqu’il a incorporé sa propre gamme de produits

“Vous devez avoir un peu de tristesse de temps en temps, alors vous savez quand les bons moments arrivent. J’attends les bons moments maintenant.” – bob ross, la joie de peindre s23 ep 3 pic.twitter.com/f04ZesBIgm – 🕊 (@hourlyislam) 22 août 2021

Jane et Bob Ross étaient mariés au moment où ils ont décidé de créer leur entreprise et de créer leur propre gamme de produits, selon le Daily Beast. C’est cet accord, et comment il s’est développé après sa mort, qui a fait l’objet du documentaire Netflix Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed.

Bob Ross a conclu un accord avec Dennis Kapp, propriétaire et PDG de la société de fournitures artistiques Martin F. Weber, après que Kapp ait approché Ross lors d’un salon professionnel. Ils se sont rencontrés pour le déjeuner et ont conclu un accord sur place, a rapporté le Daily Beast.

“Au début de 1985, la chance a finalement été jetée”, a rapporté le Daily Beast. « Bob et Jane Ross, et Annette et Walt Kowalski, ont officiellement déposé les papiers de constitution de Virginie pour Bob Ross, Inc. Tous les quatre étaient des partenaires techniquement égaux, même si la plupart savaient que Bob était le décideur. Il était la figure de proue, le talent, le nom, le visage derrière tout cela. Sans lui, l’entreprise n’était guère plus que quelques bouts de papier sans valeur (du moins c’est ce qu’il pouvait sembler à l’époque).

À sa mort, il a entamé une « trajectoire descendante », a rapporté le Daily Beast.

“En raison de la structure de la société, ses actions ont été divisées également entre les trois partenaires survivants”, a rapporté le Daily Beast. “Par conséquent, après sa mort, Bob ne possédait qu’un tiers de l’entreprise qui portait son nom, une situation qui n’aurait pas pu convenir à un homme qui avait l’habitude d’être aux commandes.”

3. La mort de Jane Ross a donné lieu à l’une des citations les plus mémorables de Bob Ross

Épouse pendant le rituel télévisé actuel de notre fils à l’heure du coucher : je me demande à quoi ressemblait Bob Ross avec les cheveux courts ?

[One turn of the Google machine later, followed by a trip to this fine NPR profile: https://t.co/gK636xrDxh] D’une manière ou d’une autre, ce type est devenu ce type : pic.twitter.com/aDgKUgCMiu – Alan Sepinwall (@sepinwall) 22 juillet 2020

Bob Ross a souvent tiré des leçons de vie de la peinture, qu’il a partagées avec ses téléspectateurs. L’un de ses dictons les plus courants était « des accidents heureux » et il a montré à ses téléspectateurs comment une erreur peut transformer une peinture en un chef-d’œuvre.

Une autre de ses leçons de vie est survenue peu de temps après la mort de sa femme, Jane, selon NPR. C’était dans la saison 23, épisode 3. Ross parlait de l’importance d’ajouter de l’obscurité à une peinture pour le contraste. Sans mauvais moments, a-t-il dit, vous ne pouvez pas apprécier pleinement les bons moments.

« Je dois avoir des ténèbres. Il doit y avoir des opposés, ténèbres et lumière, lumière et ténèbres, continuellement dans la peinture. Si vous avez une lumière allumée, vous n’avez rien. Si vous avez des ténèbres sur les ténèbres, vous n’avez fondamentalement rien », a-t-il déclaré. « C’est comme dans la vie. Je dois me sentir un peu triste de temps en temps pour savoir quand viendront les bons moments.”

“J’attends avec impatience les bons moments maintenant”, a-t-il ajouté.

4. Jane Ross est décédée d’un cancer en 1992 et sa mémoire comprenait des dons à l’American Cancer Society.

L’attrait de Bob Ross n’était pas seulement ses peintures – c’était aussi la façon dont il parlait. “Je dois avoir du noir”, a-t-il déclaré dans un épisode enregistré après la mort de sa femme. “C’est comme dans la vie. Il faut avoir un peu de tristesse de temps en temps pour savoir quand les bons moments arrivent.” Https://t.co/Yj6TpfmgPc – NPR (@NPR) 6 octobre 2019

Jane Ross est décédée d’un cancer cinq ans seulement avant que Bob Ross ne décède également après une bataille contre le cancer. Sa nécrologie a demandé que les contributions commémoratives soient dirigées vers l’American Cancer Society.

“Des contributions commémoratives peuvent être faites à l’American Cancer Society”, indique la nécrologie.

Bob Ross est décédé après une bataille contre un lymphome, qu’il a combattu pendant des années, selon sa nécrologie publiée au moment de sa mort dans le Orlando Sentinel.

“Bob Ross, l’instructeur de peinture à la voix douce et aux cheveux touffus rendu célèbre par la télévision publique The Joy of Painting, est décédé cette semaine d’un cancer”, a rapporté le Orlando Sentinel le 8 juillet 1995.

5. Jane Lee Zanardelli Ross était originaire de Virginie et avait 5 frères et sœurs; Elle et Bob Ross n’avaient pas d’enfants

Le nom complet de Jane Ross était Jane Lee Zanardelli Ross, selon sa nécrologie. Elle est née le 26 janvier 1942 à Monongahela, en Virginie, et s’est ensuite installée à Herndon, en Virginie, selon sa nécrologie, après avoir passé du temps en Alaska en tant qu’employée civile du ministère de la Défense.

Jane Ross avait cinq frères et sœurs, dont un frère décédé avant elle, selon la nécrologie. Ses frères survivants étaient tous des sœurs, selon la nécrologie.

Sa nécrologie disait :

Jane Lee Zanardelli Ross, 50 ans, de Herndon, en Virginie, et anciennement de Monongahela, est décédée le samedi 1er août 1992 à l’hôpital Fair Oaks de Fairfax, en Virginie. Il est né le 26 janvier 1942 à Monongahela, fille d’Emily Harvey Zanardelli de Bentleyville et de feu Reno Zanardelli. Les survivants incluent son mari, Robert N. Ross; un fils, Stephen Ross de l’état de l’Indiana ; quatre sœurs, Joan Zanardelli de Bentleyville, Mme Joseph (Janet) Dolinar de Venetia, June Ramoski de Charleroi et Mme Martin (Joyce) Fry de West Newton; et plusieurs nièces et neveux. Il a été précédé dans la mort par un frère, Jack Zanardelli.

Bob et Jane Ross n’ont pas eu d’enfants ensemble. Selon sa nécrologie, cependant, il décrit son fils, Steven Ross, comme un enfant survivant.

Les survivants incluent son mari, Robert N. Ross; un fils, Stephen Ross de l’état de l’Indiana ; quatre sœurs, Joan Zanardelli de Bentleyville, Mme Joseph (Janet) Dolinar de Venetia, June Ramoski de Charleroi et Mme Martin (Joyce) Fry de West Newton; et plusieurs nièces et neveux », a déclaré sa nécrologie.

Find a Grave a noté que certaines sources disent à tort que Bob et Jane Ross ont eu un fils nommé Morgan. Certaines sources ont également déclaré qu’il avait eu deux enfants dans son précédent mariage, énumérant un autre fils nommé Bob Jr. Sa propre nécrologie, publiée au moment de sa mort en 1995 dans le Orlando Sentinel, dit que Ross avait un fils et une femme survivants, Lynda. . . .

