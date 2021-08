Jane The Virgin Cast: ce que les acteurs font maintenant

Jaime Camil (Rogelio de la Vega)

Étant donné que Jane the Virgin est une sorte de parodie de telenovelas, il est logique que Rogelio de la Vega apparaisse ici comme une célèbre star de telenovela, qui est le père biologique de Jane. Jaime Camil a joué Rogelio pendant toute la série et a été extrêmement occupé depuis la fin de Jane the Virgin.

Comme certains de ses autres camarades de casting, Camil s’est plongé dans des rôles de doublage, avec des rôles récurrents dans The Lion Guard, l’original Netflix BoJack Horseman, la série Disney Elena of Avalor et le redémarrage Disney de Ducktales. Mais, même si sa voix a été active, cela ne signifie pas que ses compétences en direct ont plongé. Il a interprété Javier dans la série télévisée Broke, et a ensuite joué un rôle de premier plan dans la série originale d’Apple TV +, Schmigadoon!

À venir, il sera dans le film policier Kimi et dans une nouvelle série télévisée intitulée Guerrillas.