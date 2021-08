Jane Withers, “Le Bossu de Notre-Dame” et “Giant” Star, est décédée à 95 ans

Jane Withers, une ancienne enfant star qui a joué aux côtés de certaines des plus grandes stars des années 30 et 40, est décédée samedi à Burbank, en Californie. Elle avait 95 ans. Withers a joué dans des dizaines de films hollywoodiens importants entre 1932 et 1947. Elle a ensuite travaillé comme actrice à la télévision et dans des films dans les années 1950 et 1960. Plus tard, elle a exprimé la gargouille Lavene dans Le Bossu de Notre-Dame de Disney et sa suite en vidéo directe.

Withers est née à Atlanta le 12 avril 1926. Sa mère Lavinia Ruth Withers était tellement déterminée à ce que son unique enfant devienne une star qu’elle a choisi Jane parce que “même avec un nom de famille long comme Withers, il tiendrait sur un chapiteau”. Withers a déclaré dans des interviews. “Ma mère était une femme si spéciale”, a déclaré la fille de Withers, Kendall Errair, dans un communiqué à Deadline. “Elle a illuminé une pièce avec son rire, mais elle a particulièrement rayonné de joie et de gratitude lorsqu’elle a parlé de la carrière qu’elle aimait tant et de sa chance.” Aucune cause de décès n’a été révélée.

Jane Withers en 2013. (Photo : Vincent Sandoval/WireImage/.)

Withers apprenait déjà à danser et à chanter à l’âge de 2 ans. À l’âge de 3 ans, elle a animé sa propre émission de radio, Dixie’s Dainty Dewdrop, dans laquelle elle interviewait des célébrités en visite à Atlanta. Après deux ans à la radio, Withers et sa mère ont cherché la célébrité à Hollywood. Elle est apparue dans plusieurs films non crédités, dont Cavalcade, lauréat d’un Oscar du meilleur film (1933) et Imitation of Life (1934). Sa première performance créditée est dans Bright Eyes (1934), avec Shirley Temple. Le premier grand rôle principal de Withers était Ginger (1935).

Après avoir tourné 38 films, Withers a choisi de prendre sa retraite. Elle avait 21 ans et a épousé son premier mari, William P. Moss Jr., en 1947. En 1956, le réalisateur George Stevens l’a choisie pour un second rôle dans son épopée Giant, avec Elizabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean. Cela a déclenché une autre période d’activité pour Withers, car elle a obtenu d’autres rôles de soutien dans des films et des émissions de télévision. Elle a joué dans des épisodes de The Alfred Hitchcock Hour, The Munsters, The Love Boat et Murder, She Wrote. Elle est également devenue célèbre pour avoir joué Joséphine le plombier dans des publicités pour le nettoyant Comet dans les années 1960.

Le dernier rôle de Withers était celui de la gargouille Laverne dans Le Bossu de Notre-Dame (1996). Mary Wickes a été la première distribution du rôle mais est décédée avant d’avoir pu terminer l’enregistrement de ses répliques. Withers a été embauché pour enregistrer le reste du dialogue de Laverne et a repris le rôle dans la suite de 2002. Withers était également une philanthrope occupée, siégeant au conseil d’administration de sa branche locale de l’American Cancer Society. Le Women’s International Center lui a décerné un Living Legacy Award en 2003. Withers a eu trois enfants avec son premier mari et deux avec son deuxième mari, le chanteur Kenneth Errair.