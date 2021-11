Janelle Evans critique LeBron James pour moquerie

. LeBron James critiqué par Janelle Evans

La star de « Teen Mom OG » Jenelle Evans a pleuré après avoir critiqué la légende du basket-ball LeBron James. James a reçu une réponse très négative – et pas seulement d’Evans – après s’être fait passer pour Kyle Rittenhouse pour avoir pleuré lors de son procès pour meurtre.

Rittenhouse a abattu trois hommes lors d’un rassemblement à Kenosha, Wisconsin, en août 2020 – deux ont été tués et le troisième blessé. L’adolescent fait face à six actes d’accusation, dont des accusations de meurtre volontaire au premier degré, a rapporté le New York Times. Rittenhouse a plaidé non coupable, a rapporté NPR.

James n’a semblé pas convaincu lorsque USA Today a tweeté le 10 novembre 2021 que Rittenhouse « a fondu en larmes lors de son procès pour meurtre ».

« Qu’est-ce qui pleure ? Je n’ai pas vu de larme. Assez! Ce garçon a mangé des citrons avant d’entrer au tribunal. 🤣🤣🤣 », a-t-il tweeté.

C’est à ce moment-là qu’Evans est entré dans le chat.

Evans a imité James et sa performance sur ‘Space Jam’

James a joué dans la version 2021 de « Space Jam » et Evans l’a aimé. Mais à la suite des commentaires de James sur Rittenhouse, il a décidé de critiquer ouvertement les talents d’acteur de la star de la NBA.

« La prochaine fois que des adultes se moqueront de vos enfants, n’essayez pas de les défendre lorsque vous agissez de la même manière », a-t-il déclaré dans un tweet qui a été supprimé, selon le compte de potins The Neighbourhood Talk. Mes enfants ont regardé « Space Jam » et ils t’ont admiré. Maintenant je sais quel genre de personne tu es. #vérité, ah, et la version de M. Jordan était BEAUCOUP meilleure haha. «

Après avoir détruit James, Evans s’est séparé de la collaboration qu’elle faisait avec SewSewYou. Elle prévoyait de lancer sa propre ligne de vêtements de sport, Stay Cozy, destinée aux mères.

Dans la section des commentaires du message The Neighborhood Talk, Evans a nié que son accord avec SewSewYou avait été annulé en raison de son problème avec James.

« Ce n’était pas du tout la raison », a-t-il déclaré. « Fake news. »

Evans, 29 ans, a déclaré qu’il se retirerait des médias sociaux. « Ma santé mentale est la priorité. Honnêtement, je suis tellement déprimé que je dois m’éloigner des réseaux sociaux. Priez pour moi, merci », a-t-elle écrit sur ses stories Instagram le 13 novembre 2021.

Evans a pleuré d’être « séparé » à cause des « haineux »

Evans n’a pas donné de raison précise pour laquelle elle a été séparée de sa collaboration avec SewSewYou, mais a laissé entendre que c’était à cause de ses « haters ».

« J’ai pleuré toute la matinée. Je suis désolé de vous avoir excité, mais @sewsewyou m’a séparé à cause des ennemis », a-t-il déclaré via Instagram et TikTok le 12 novembre 2021. « Il n’y aura plus de ligne de vêtements 😞💔 #ConElCorazónRoto. »

Evans a créé une vidéo TikTok tout en essuyant des larmes avec la chanson « Try » de Colbie Caillat en arrière-plan.

« J’ai toujours voulu être accepté par les autres. J’ai toujours été gentil avec les gens et je m’attendais à recevoir la même chose. Ma réputation a été ruinée à 17 ans », a écrit la mère de trois enfants. « J’ai l’impression que je ne pourrai jamais me racheter ni la vie positive que j’ai créée pour ma famille. »

« Les médias sociaux / la télévision peuvent vraiment détruire la santé mentale d’une personne. Je suis toujours inquiet ‘s’ils vont m’aimer’ », a-t-il ajouté. Mais au final, la seule chose qui compte est de savoir si ma famille est heureuse. Mais être acceptée par la personne que je suis vraiment serait bien. »

