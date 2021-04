Janelle Monae ajoute du carburant aux rumeurs de romance de Nate Wonder avec un nouveau message ⋆ .

Instagram

Le hitmaker “ Make Me Feel ” a attisé des rumeurs suggérant qu’elle sortait avec son collaborateur créatif après lui avoir souhaité un “ joyeux anniversaire ” dans un nouveau post Instagram.

AceShowbiz –

Star du R&B Janelle Monae aurait entamé une nouvelle romance avec son collaborateur créatif, le compositeur Nate Wonder.

Le chanteur de «Make Me Feel» a été photographié en train d’embrasser et de câliner Wonder alors qu’il faisait la fête sur un yacht au large de Cabo San Lucas, au Mexique, mardi 6 avril 21, qui marquait également son anniversaire.

Monae et son homme n’ont pas encore commenté l’état de leur relation, mais elle s’est rendue sur Instagram le même jour pour partager une paire de photos du couple supposé posant ensemble et sous-titré le message: «Un vrai paradis. Joyeux anniversaire à ma planète préférée N8 ‘rocket’ Wonder. @natewonderful. ”

Une autre dédicace d’anniversaire a été téléchargée sur le profil de son centre créatif de la Wondaland Arts Society, à côté de laquelle elle a commenté avec une série d’émojis sur le thème de l’amour, y compris des coeurs rouges, un visage souriant avec des yeux de cœur et un visage souriant qui souffle un baiser.

Ils sont amis depuis leur rencontre au Morehouse College à Atlanta, en Géorgie, au début des années 2000, et travaillent ensemble par le biais de la Wondaland Arts Society.

Monae identifiée comme pansexuelle en 2018 lorsqu’elle était liée à l’actrice Tessa Thompson.

Ce n’est pas la première fois que Janelle Monae est liée de façon romantique à Nate Wonder.

Il y a un an, le jour de son anniversaire, le couple a également déclenché des rumeurs de rencontres alors qu’elle lui souhaitait un joyeux anniversaire et l’appelait son “soulnate”.

Leurs rumeurs d’amour remontaient à l’époque où Janelle était liée à Tessa Thompson. Certains ont émis l’hypothèse que les trois d’entre eux étaient dans une relation poly, mais Tessa l’a nié. «Je n’ai pas dit que j’étais en couple», a donc tweeté l’actrice à l’époque.

La clarification est venue après qu’elle a fait des remarques sur son amitié avec Janelle dans une interview. «Nous nous aimons profondément. Nous sommes si proches, nous vibrons sur la même fréquence. Si les gens veulent spéculer sur ce que nous sommes, ce n’est pas grave. Cela ne me dérange pas », a-t-elle déclaré.

