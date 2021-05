Janelle Monáe rejoint le casting grandissant de Knives Out 2 ⋆ . de Rian Johnson

]]>]]>

La suite du film à succès de 2019 Couteaux sortis a commencé le casting, et certaines stars majeures viennent à bord du dernier mystère. Ces derniers jours, Edward Norton et Dave Bautista ont rejoint Couteaux sortis 2, et The Hollywood Reporter note maintenant que Janelle Monáe se joint à la fête.

Il y a très peu de détails sur Couteaux sortis 2 au moment du reportage, mais le détective sudiste de Daniel Craig, Benoit Blanc, est de retour, tandis que Johnson sera également de retour dans le fauteuil du directeur. Le tournage du film commencera cet été en Grèce.

Janelle Monáe, la chanteuse et comédienne, a trouvé le succès sur grand écran dans plusieurs projets. Monáe a joué dans deux films nominés aux Oscars en Figures cachées et clair de lune, ce dernier a remporté le prix du meilleur film. Elle a également joué dans le film d’horreur polarisant de 2020, Antebellum.

Netflix a récemment remporté les droits de deux suites de 2019 Couteaux sortis, qui a reçu une nomination aux Oscars et a obtenu plus de 300 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars. Comme cette suite naissante, le film original présentait un casting de stars qui comprenait Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette et le regretté Christopher Plummer.

