Jane’s Addiction: ‘Replay 2020’ est maintenant diffusé en exclusivité sur ‘The Coda Collection’

Groupe de rock légendaire de Los Angeles LA DÉPENDANCE DE JANE est de retour avec « Replay 2020 » – un nouveau film documentaire et concert avec des entretiens avec le groupe Perry Farrell, Dave Navarro, Stephen Perkins et Chris Chaney jumelé à une performance de sept chansons du groupe Virtual Lollapalooza performance capturée à l’été 2020 (leur première représentation en trois ans).

« Replay 2020 » est disponible en streaming aujourd’hui exclusivement sur The Coda Collection, une offre de streaming par abonnement comprenant une sélection exclusive et organisée des films de concerts les plus emblématiques, des documentaires musicaux et des séries épisodiques couvrant des décennies et des genres via Vidéo Amazon Prime canaux.

« Après 35 ans de combats, je suis super content que nous soyons tous vivants et que nous sonnions si bien », a déclaré LA DÉPENDANCE DE JANE chanteur Perry Farrell. « Cette session a juste suscité mon imagination sur ce que nous pouvons accomplir au cours des 10 prochaines années. »

Dans l’éditorial d’accompagnement sur CodaCollection.Co, contributeur Annie Zaleski écrit: « De courts segments d’entrevue fournissent une connaissance de base de LA DÉPENDANCE DE JANEl’histoire du groupe en ce qui concerne la formation du groupe, des albums majeurs tels que ‘Rituel de lo habituel’ (1990) et l’étroite association du quatuor avec Lollapalooza, le festival Farrell co-fondé au début des années 90. Pourtant, certaines de ces interviews offrent de belles perspectives: Perkins parle avec émotion de la nature intemporelle de ‘Puis elle l’a fait’, avec des paroles que Farrell a écrites sur la mort de sa mère et de sa petite amie, tandis que plusieurs membres offrent des souvenirs intéressants sur Lollapaloozales débuts de la communauté. «

Chansons interprétées dans « Replay 2020 » comprendre « Arrêter », « Taille de l’océan », « Vous avez été surpris en train de voler », « Je le ferais pour toi », et plus.

La collection Coda est disponible pour Amazon Prime membres aux États-Unis maintenant pour 4,99 $ par mois, avec un essai gratuit de sept jours, et sera déployé dans le monde entier pendant le reste de 2021.

