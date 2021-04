Janet Gardner n’a aucun regret d’avoir quitté Vixen mais n’exclut pas de rejoindre à nouveau le groupe

Janet Gardner s’est ouvert à « Perdre du temps avec Jason Green » à propos de son départ de RENARDE. La chanteuse, qui a sorti son premier album solo éponyme en 2017, a annoncé la nouvelle de sa sortie dans un post social en janvier 2019.

Expliquant ses raisons de quitter le groupe, Janet dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y a beaucoup de choses personnelles – pas avec eux, mais dans ma vie. [My husband] Justin [James] et moi, entre nous deux, nous avons trois enfants. Personne dans RENARDE a des enfants. Je ne peux que contribuer autant et faire tout ce qui se passe dans ma vie. Beaucoup de gens disent en ce moment: « Eh bien, vous pouvez faire vos trucs en solo. » Mais c’est [a collaboration between] Justin et [me] – nous vivons ensemble. Nous sommes ici tous les jours, donc pour nous faufiler au sous-sol et enregistrer quelques chansons, cela ne prend pas beaucoup de temps.

«J’étais très stressé, et il y avait des conflits entre, vous savez, si je jouais un [solo] concert quelque part, alors RENARDE Je ne pouvais pas jouer là-bas dans un certain laps de temps », expliqua-t-elle.« Réservation, toutes sortes de choses comme ça, tout devenait très stressant, et je ne pouvais même pas voir clairement. J’étais, comme, ‘Je ne peux plus faire ça. Quelque chose doit disparaître. J’ai donc pris la décision de le faire.

« Avec le recul, bien sûr, ils me manquent, mais je ne le regrette pas, » Janet ajoutée. « C’était définitivement la bonne chose à faire. Ma vie est belle; tout est en équilibre. Je me sens bien. Je ne suis pas stressé. »

Selon Gardner, ce n’était pas très difficile pour elle de décider de s’éloigner de RENARDE à ce stade de sa vie.

«Les gens disaient: ‘Oh, je ne peux pas croire qu’elle ait abandonné tout cela’», se souvient-elle. « Ce n’est pas comme si je renonçais à une pile d’argent à six chiffres par an. Ce n’était pas une décision financière énorme à prendre. C’était plus triste-de-ne-pas-faire-partie-de-cela- C’est ce qui m’a permis d’en faire partie. Mais ça a été beaucoup mieux pour ma vie en général. «

Janet a continué en disant que sa séparation avec RENARDE s’est déroulée à l’amiable et qu’elle n’a aucun ressentiment envers ses anciens camarades de groupe.

« Il n’y avait aucune raison d’obtenir [into] de la boue ou quoi que ce soit d’autre », a-t-elle dit.« Et je n’avais aucune envie de me battre pour le nom ou quoi que ce soit de ce genre aussi, donc c’était une balle que nous avons tous pu éviter. C’était juste: «Allez-y, les gars. Je vais suivre mon chemin et nous nous séparerons en amis. Et en avant, nous allons. ‘ »

On lui a demandé si elle pense qu’il y aura jamais une raison pour qu’elle revienne RENARDE un jour, Janet a dit: « Je suis une personne qui ne dit jamais jamais. Je ne peux pas imaginer que cela se produise, mais je ne sais pas … Il y a tous ces groupes, comme, ‘Nous nous séparons et nous n’allons jamais se remettre ensemble », puis, deux ans plus tard, ils sont de retour ensemble. Alors, à quoi ça sert? Vous ne savez pas [what can happen]. « Je ne ferais jamais ça », et alors vous le faites. «

Lorsque Janet a annoncé son départ de RENARDE, a-t-elle déclaré dans un communiqué qu’il était temps pour elle de se retirer et de laisser le batteur Roxy Petrucci et bassiste Partagez Ross « poursuivre leur vision de l’avenir de RENARDE. «

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEla gamme classique de, avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédée d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué des voix principales à RENARDEles albums studio les plus réussis commercialement – « Renarde » (1988), « Rev It Up » (1990) et « Mandarine » (1998) – ainsi que la dernière sortie du groupe, l’album live de 2018 « Live Fire ».

En janvier 2018, Gardner a subi une intervention chirurgicale pour éliminer les caillots sanguins dans son cerveau, une affection connue sous le nom d’hématome sous-dural.

Tandis que Gardner se remettait de son opération, RENARDE a joué un spectacle à Durant, Oklahoma en mars 2018 avec un chanteur suppléant, Lorraine Lewis de FEMME FATALE. En janvier 2019, Lewis a été annoncé comme Gardnerremplacement officiel de.

L’année dernière, Janetprojet collaboratif de son mari, GARDNER / JAMES, a sorti son dernier album, « Synergie », passant par Divertissement sur la chaussée.

« Synergie » est le premier Gardner/James album à paraître sous le GARDNER / JAMES bannière. Le couple a déjà collaboré sur Janetles deux premiers albums solo de 2018 «Janet Gardner» et 2019 « Votre place au soleil ».