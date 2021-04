Janet Hubert rejoint le casting de la série comique à succès de Tracy Morgan “ The Last OG ” ⋆ .

* Janet Hubert, mieux connu sous le nom de tante Viv sur «Fresh Prince of Bel-Air», rejoint le casting de «Le dernier OG“Avec Tracy Morgan et Tiffany Haddish.

Co-créé et produit exécutif par Jordan Peele, “The Last OG” suit Morgan comme un homme qui sort de prison et retourne à Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, seulement pour le trouver envahi par l’embourgeoisement hipster.

Par date limite, Hubert rejoindra la série en tant que Miss May Miller. L’un des amis les plus anciens et les plus chers de Roberta (Anna Maria Horsford) et partenaire hebdomadaire des enchères. En tant qu’adolescents de Brooklyn, ils étaient rivaux. Cependant, au cours de leurs dernières années, ils se sont installés dans une solide amitié dans le cadre d’un quatuor hebdomadaire qui pèse sur les allées et venues de la lutte de Tray Barker (Morgan) pour apporter un changement positif à sa communauté après avoir passé quinze ans en prison pour vente. fissure.

Les crédits d’Hubert incluent «The Job», «General Hospital», «The Bernie Mac Show», «One Life to Live» et «If Loving You Is Wrong». Elle a reçu sa nomination aux Daytime Emmy 2020 pour sa performance dans «King Ester». L’actrice est récemment apparue dans la réunion «Fresh Prince» de HBO Max, et a révélé plus tard qu’elle avait «absolument» envisagé le suicide après sa sortie de la série humoristique bien-aimée.

LIRE LA SUITE: Janet Hubert admet qu’elle envisageait le suicide après le licenciement de “ Fresh Prince ”

S’adressant à PopViewers, une nouvelle application de culture pop appartenant aux Noirs, Hubert a parlé de sa carrière légendaire et a rappelé son expérience sur “ Fresh Prince ”. Elle a admis que c’était doux-amer quand elle a appris qu’elle avait décroché le rôle de «tante Viv».

«Je n’en voulais pas! Je n’en voulais pas parce que je savais que je n’étais pas ce qu’ils recherchaient », a-t-elle expliqué. «Parfois, quand tu penses savoir quelque chose… tu ne sais pas merde!» Elle ajoute que lorsqu’elle s’est envolée pour le «test», elle «n’a même pas essayé».

Après avoir quitté le spectacle, Hubert avait des responsabilités financières croissantes, une nouvelle entreprise et un fils en bas âge, et la pression montait. Par Madame Noire, lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà envisagé de se suicider, Hubert a dit… «Absolument, parce que je pensais que j’avais une police d’assurance-vie qui prendrait soin de mon fils», a-t-elle partagé. «Parce que tu as pensé… Je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas vivre ça. C’est trop. Les gens attaqueraient. Les gens disaient des choses. Les gens disaient des choses blessantes, mais il était un bébé. Qu’est-ce que j’allais faire?

C’est son fils qui l’a maintenue pendant ses moments les plus sombres.

“Il m’a sauvé. Il l’a vraiment fait. Mon fils. Parce que je savais que je devais m’occuper de ce petit garçon. «Fresh Prince» n’était pas encore entré dans la syndication, donc il n’y avait pas d’argent pendant quelques années jusqu’à ce qu’ils aient fait suffisamment d’épisodes pour faire la syndication. J’étais dans la troisième saison en train de négocier pour la quatrième saison. C’était difficile. Il y a eu des moments où je me sentais si brisé. Si bas. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Il y a eu des moments où j’ai voulu mourir.

Découvrez l’interview complète d’Herbert ci-dessous: