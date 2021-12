Janet Hubert, star de « Fresh Prince of Bel-Air », révèle son hospitalisation

L’actrice Janet Hubert, mieux connue pour avoir joué la tante Viv dans The Fresh Prince of Bel-Air, a révélé qu’elle avait récemment été hospitalisée et a qualifié la presse de » vautours » pour des reportages sur sa santé. Plus tôt ce mois-ci, Hubert a publié un article sur Instagram à propos de sa paix avec la star de Fresh Prince, Will Smith, l’année dernière. Le message maintenant supprimé comprenait une référence en passant à l’hospitalisation d’Hubert.

Le 4 décembre, Hubert a publié une photo d’elle avec Smith, ajoutant un message qui a intrigué ses fans. « Ne perdez pas un temps précieux, les gens en colère. Oui, les gens vous feront du mal et vous devez vous battre pour la vérité, peu importe combien de temps, et SI vous pouvez obtenir la VÉRITÉ que vous cherchez… retrouvez l’amour comme nous l’avons fait », a-t-elle écrit. , rapporte le Black Star d’Atlanta. « La vie est trop courte car je suis à l’hôpital alors que je vous écris ceci à tous. »

Hubert a poursuivi en disant à ses fans que la colère « vous mangera vivant », ajoutant: « Mais la vérité à tout prix, la réputation n’a pas de prix. Je t’aimerai pour être assez fort pour dire la vérité et partager tes blessures et tes traumatismes. Maintenant, nous fermez les portes et vivez nos vies en PAIX! »

La star de Love Life a supprimé le message sans partager les détails de sa santé. Le 7 décembre, elle a publié une vieille photo de mannequin et critiqué la couverture médiatique de son précédent article. « Wow… la presse et certains d’entre vous sont prêts, comme les vautours, à faire le tour du corps… eh bien, ce corps va vous attraper les fesses et vous inviter à dîner », a-t-elle écrit. « Je suis à la maison et ma santé est mon affaire. »

Hubert était plus gentil envers ses fans, les remerciant pour leur soutien et leurs bons vœux. « Guérit positivement, tue négativement. VIVEZ VOTRE VIE, JE VIVRE LA MINE », a-t-elle écrit. Elle a terminé son message avec le hashtag « maintenant cours et dis-le ».

Quelques jours après avoir publié un article sur sa santé, Hubert est allé sur KTLA pour discuter de son rôle récurrent dans The Last OG de TBS et de sa série animée JG and the BC Kids. Elle a également parlé de la réponse à son apparition dans la réunion Fresh Prince of Bel-Air, où elle et Smith ont mis leur querelle au lit. Hubert a joué le rôle de tante Viv pendant les trois premières saisons avant de partir et a été remplacé par Daphene Maxwell Reid. Dans un épisode de Red Table Talk de novembre 2020, Smith a déclaré qu’il était important de résoudre la querelle car elle « m’a vraiment troublé pendant près de 30 ans ».

Le spécial Fresh Prince Reunion est sorti sur HBO Max en novembre 2020. La série originale est disponible en streaming sur HBO Max et Hulu. Un redémarrage spectaculaire est toujours en développement pour Peacock.