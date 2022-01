Janet Jackson arrive avec un documentaire sur sa vie intitulé « Janet ». L’actrice et chanteuse lui dira la vérité et partagera de nombreux moments importants pour elle, comme sa performance à la mi-temps du Super Bowl 2004 avec Justin Timberlake, et comment cet événement pourrait affecter sa carrière artistique. De plus, il parlera de sa vie personnelle, de ses relations amoureuses et de son célèbre frère Michael Jackson.

