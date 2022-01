Janet Jackson parle des allégations de Michael Jackson et du scandale JT dans Doc

La co-exécutive de Janet a produit le documentaire Janet avec elle et le frère de Michael Randy Jackson.

« Janet a connu un immense succès mais a également connu une tragédie incroyable », lit-on dans un synopsis de Janet. « Elle a enduré une vie privée tumultueuse face à un examen public extraordinaire. Sans ménagement, Janet lève le voile sur sa vie privée pour la toute première fois et révèle les moments les plus intimes de la star jamais filmés. »

Le synopsis indique également: « Le documentaire détaille le retour de Janet sur la scène mondiale après une interruption soudaine de la musique. Parlant comme jamais auparavant, Janet discute également de tout, y compris de son apparition au Super Bowl avec Justin Timberlake en 2004, la mort de son frère Michael et de devenir mère plus tard dans la vie. Et alors que sa propre relation amoureuse s’est rompue, elle commence à se retourner sur sa propre vie et à réfléchir à son combat pour atteindre le sommet. »

Le documentaire du New York Times Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, diffusé en novembre, a montré comment les dirigeants de la télévision, les médias et le public ont blâmé Janet pour l’incident, qui a affecté sa carrière mais pas la sienne. En 2021, Justin s’est publiquement excusé auprès de Janet.

« Ils vous construisent », a déclaré Janet dans la bande-annonce du documentaire Lifetime, juste avant la diffusion du tristement célèbre incident du Super Bowl, « et puis une fois que vous y êtes, ils sont si rapides à vous démolir. »