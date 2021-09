Janet Jackson partage la bande-annonce du prochain doc, Janet

Janet Jackson a partagé le premier teaser de son prochain documentaire Janet, dont la première est prévue en janvier 2022 via Lifetime et A&E pour marquer le 40e anniversaire de son premier album éponyme. Vous pouvez regarder le teaser ci-dessous.

Jackson a publié une bande-annonce d’une minute pour Janet sur les réseaux sociaux le lundi 6 septembre. « Hé les gars. Excitée de partager avec vous le premier teaser de mon nouveau documentaire”, a-t-elle écrit.

« C’est mon histoire, racontée par moi. Pas à travers les yeux de quelqu’un d’autre », dit Jackson dans l’extrait, qui est la bande originale de sa chanson de 1986 « Control ». “C’est la vérité. À prendre ou a laisser. Aimez-le ou détestez-le. C’est moi.”

Le clip initial présente des apparitions de Missy Elliott, Mariah Carey et Paula Abdul discutant de l’impact et de l’influence de Jackson, ainsi que Tito Jackson disant que Janet sera “toujours ma petite sœur”. Il y a aussi de brefs extraits du frère Michael Jackson et de la co-vedette de Janet’s Poetic Justice, Tupac Shakur.

Selon la bande-annonce du film, Janet est en production depuis plus de cinq ans. Le documentaire a été en grande partie tourné à l’époque où le père de Jackson, Joe, est décédé en 2018. S’appuyant sur des images d’archives, le documentaire explorera également des moments importants de la vie et de la carrière de Jackson, y compris la mort de son frère Michael en 2009.

Parmi les autres sujets que le documentaire de quatre heures devrait explorer, citons la performance de Jackson au Super Bowl 2004 avec Justin Timberlake, un retour sur scène après une pause musicale et ses expériences de devenir mère.

Ben Hirsh a réalisé Janet, avec Workerbee produisant pour Lifetime et A&E et Associated Entertainment Corporation coproducteur. Janet Jackson et Randy Jackson sont les producteurs exécutifs du projet, tandis que Rick Murray est crédité en tant que producteur exécutif pour Workerbee et Brie Miranda Bryant est producteur exécutif pour A+E Networks.

