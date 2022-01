Janet Jackson partage la date de sortie et la bande-annonce complète de ‘Janet’ Doc

Janet Jackson a donné à ses fans quelque chose à mâcher en publiant une remorque pleine longueur pour son prochain documentaire télévisé Janet et révélant sa date de sortie le 28 janvier.

En septembre, le monde a eu un aperçu rapide mais alléchant du film, un projet en gestation depuis cinq ans qui raconte finalement que Jackson raconte sa propre histoire.

Mais la nouvelle bande-annonce nous donne beaucoup plus de détails sur la viande du film. D’une part, il y a clairement un casting de stars parmi les interviewés. Nous voyons des photos de tout le monde, de Mariah Carey à Samuel L. Jackson, partageant leurs observations sur la vie et la carrière du chanteur.

Nous pouvons également nous attendre à une plongée profonde dans l’enfance de Jackson, comme l’indiquent les premières images de la famille et Janet faisant des déclarations telles que « il y avait des moments où je ne comprenais tout simplement pas où je m’intégrais réellement ». Son père Joe occupe une place notoirement importante dans ce département, et nous l’entendons le décrire comme « très strict », ajoutant: « Il était en charge de ma vie, de ma carrière ».

Naturellement, les frères de Janet sont une partie importante de l’histoire, et il y a un extrait sonore où on lui demande d’identifier ceux dont elle se sent le plus proche (nous devons vous réserver quelques surprises, nous vous laisserons donc regarder la bande-annonce vous-même pour entendre sa réponse).

On ne peut nier l’impact Michael avait sur sa vie, bien sûr, et en plus de sa déclaration, « il y a beaucoup d’examens qui viennent avec ce nom de famille », nous entendons Janet se décrire comme « coupable par association » en ce qui concerne les allégations qui ont été portée contre son frère.

Mais si le documentaire, qui présente des séquences inédites à la fois sur scène et hors scène, ne semble pas s’éloigner des choses difficiles, il examine évidemment longuement ce qui est le plus important dans la vie de Janet : la musique qui apporte de la joie à des millions. La bande-annonce se termine sur un sourire, avec Samuel L. Jackson rayonnant largement alors qu’il groove sur une mélodie de Janet sur son téléphone, la proclamant « La meilleure chanson du club ».

