Janet Jackson refait surface pour l’intro et les fans sont là pour ça

Danse avec les stars La saison 30 s’est poursuivie avec une autre soirée à thème lundi, rendant hommage à Janet Jackson. Bien que la chanteuse « All for You » n’ait pas pu être dans la salle de bal de Los Angeles, elle a tout de même fait une apparition surprise virtuellement. L’apparition de Jackson a enthousiasmé les fans de la légende de la pop pour une nuit entière de danses sur sa musique.

Jackson, 55 ans, était tout sourire alors qu’elle parlait à l’hôte Tyra Banks en direct de Londres au début de l’épisode. « Je pense que c’est génial », a déclaré Jackson lorsqu’on lui a demandé comment c’était de faire danser ses chansons dans des styles de bal et latin. « J’aime tous les styles. J’aime tous les types de danse. C’est une autre façon de s’exprimer. Si vous ne le faites pas avec des mots, une autre façon de vous exprimer est la danse. »

La question suivante de Banks sur les différentes personnalités de Jackson sur et en dehors de la scène a embarrassé le chanteur. « C’est ma vie. J’adore ça. C’est mon travail », a-t-elle déclaré à propos de la performance. « J’aime ce que je fais. J’aime aussi mon travail quotidien. » Jackson a déclaré qu’elle était « très honorée » d’avoir une nuit entière de DWTS dédiée à son travail.

Les chansons de Jackson présentées sur DWTS sont « Escapade », « All for You », « If », « Any Time, Any Place », « Black Cat », « Miss You Much », « Rhythm Nation », « Feedback », » Ensemble à nouveau », « Encore », « C’est comme ça que l’amour va » et « Made for Now ». Elle est la troisième artiste à recevoir un hommage spécial cette saison, après Britney Spears et Queen. Cette saison a également eu une soirée entière dédiée aux chansons de Grease.

Le frère de Jackson, Tito Jackson, a récemment déclaré à Behind the Velvet Rope avec David Yontef qu’une tournée de réunion de famille Jackson avec Jackson était possible à l’avenir. « On en parle depuis tant d’années, c’est très possible », a déclaré Tito, rapporte ET Canada. « J’espère que cela peut arriver. Vous savez, nous pouvons avoir toute la famille sur scène, vous savez, séparément, à la fois, mais nous prévoyons de le faire, mais ce serait un excellent package. »

