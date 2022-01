Janet Jackson réfléchit à la controverse du Super Bowl et aux allégations de frère Michael dans un nouveau documentaire

Janet Jackson porte tout cela dans son prochain documentaire Lifetime. L’émission spéciale sera diffusée sur deux nuits à partir du 28 janvier. Le documentaire célèbre le 40e anniversaire de son tube « Control ». Elle aborde plusieurs sujets personnels et professionnels tout au long de la série, y compris les allégations contre son frère, Michael.

« Il y a beaucoup d’examens à faire avec ce nom de famille », a déclaré la chanteuse de Damita Jo dans le documentaire, comme le montre une bande-annonce étendue. Le clip présente également des images du célèbre ranch Neverland de Michael et de lui quittant un palais de justice avec Janet et leur mère après une journée de procédure judiciaire. Lorsqu’on demande à Janet si les « allégations » l’ont affectée, du point de vue de sa carrière, elle répond : « Oui », a-t-elle dit. « Coupable par association. Je suppose que c’est comme ça qu’ils l’appellent, n’est-ce pas ? »

Michael a répondu aux allégations de la seule manière qu’il savait, via la chanson. En 1995, il fait équipe avec Janet pour leur seul duo commercial, « Scream ». Janet a déclaré à MTV News en 2009 que Michael avait été inspiré pour écrire la chanson à cause des retombées des allégations, harcelé par les médias et extorqué de plusieurs manières.

« ‘Scream' », il se passait tellement de choses à ce moment-là », a-t-elle déclaré. « C’est à ce moment-là que – je déteste dire ça, mais – les premières allégations [of child molestation] est sorti et le tout. Il était très contrarié et très en colère et il avait tellement de refoulement en lui qu’il voulait sortir et dire. Et quand vous écoutez les paroles, c’est de cela qu’il s’agit. »

Janet dit que les paroles de la chanson ont un double sens pour elle. Elle aussi a fait face à son seul examen minutieux de la part des médias pour son soutien à Michael. « J’ai joué le rôle que j’ai toujours joué dans sa vie : sa petite sœur qui était là à ses côtés, qui lui soutenait quoi qu’il arrive », a-t-elle déclaré. « C’est ce que ‘Scream’ était pour moi. »

Janet parle également du succès que sa carrière a pris après le tristement célèbre dysfonctionnement de la garde-robe du Super Bowl 2004, tandis que Justin Timberlake est resté indemne. Janet est co-productrice exécutive du documentaire, avec son frère Randy.