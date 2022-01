Janet Jackson sur les mises à jour de Michael et Omicron avec le Dr Eric Feigl-Ding

Photo de Gabriel Olsen/FilmMagic

Van et Rachel discutent du prochain documentaire de la chanteuse pop

Van Lathan et Rachel Lindsay répondent à une question très sérieuse d’un guerrier de la pensée (2:26) et s’enthousiasment pour le prochain documentaire de Janet Jackson (26:06). De plus, l’épidémiologiste et économiste de la santé, le Dr Eric Feigl-Ding, se joint à nous pour discuter de l’augmentation des cas de COVID et des meilleurs moyens de prévenir et de détecter le virus (49:40).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invité : Dr Eric Feigl-Ding

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher