Le premier album fondateur de Nas, Illmatic, sera intronisé au Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès cette année.

L’album de 1994 a été qualifié de «réinitialisation culturelle» pour ses descriptions graveleuses et graphiques de la vie dans le Queensbridge Housing Project du rappeur.

Los ANGELES, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Nas sur scène lors des 62ème GRAMMY Awards annuels au Staples Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. (Photo par Kevork Djansezian / .)

Le bibliothécaire du Congrès Carla Hayden a annoncé que 25 albums sur 1 000 soumissions ont été jugés «dignes d’être préservés pour toujours en raison de leur importance culturelle, historique ou esthétique dans le patrimoine sonore enregistré du pays».

«Le Registre national des enregistrements préservera notre histoire grâce à ces enregistrements dynamiques de musique et de voix qui ont reflété notre humanité et façonné notre culture au cours des 143 dernières années», a déclaré Hayden. «Nous avons reçu environ 900 nominations publiques cette année pour des enregistrements à ajouter au registre, et nous nous félicitons de la contribution du public alors que la Bibliothèque du Congrès et ses partenaires préservent les divers sons de l’histoire et de la culture.»

Nas est rejoint par Janet Jackson «Rhythm Nation 1814», sorti en 1989. L’album concept multi-platine a engendré huit singles et s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde.

GLASTONBURY, ANGLETERRE – 29 juin: Janet Jackson joue sur la scène de la pyramide le quatrième jour du festival de Glastonbury à Worthy Farm, Pilton le 29 juin 2019 à Glastonbury, en Angleterre. Glastonbury est le plus grand festival greenfield au monde et accueille environ 175 000 personnes. (Photo par Leon Neal / .)

«Nous voulions que« Rhythm Nation »communique vraiment l’autonomisation,» producteur James «Jimmy Jam» Harris dit de l’album. «C’était une observation, mais c’était aussi un appel à l’action. Le but de Janet était de diriger les gens et de le faire à travers la musique, ce qui, je pense, est l’union ultime des gens.

Patti LaBelle « Lady Marmalade » sera également ajoutée cette année, avec « Celebration », par Kool et le gang.

«The Rainbow Connection», par Kermit la grenouille sera également ajouté à la Bibliothèque du Congrès. Dans un communiqué, l’emblématique Muppet a déclaré: «Eh bien, c’est un sentiment incroyable de faire officiellement partie de l’histoire de notre nation», a déclaré Kermit. «C’est un grand honneur. Et je suis ravi – je suis ravi! – être la première grenouille de la liste! «

La Digital Media Association, membre du National Recording Preservation Board, a compilé une liste de lecture de certaines des chansons et albums emblématiques ajoutés à la Library of Congress cette année. Vous pouvez le trouver ici.

