Janet Street-Porter qualifie Adele de « musicale importante Meghan Markle »

Quand il s’agit d’Adele, Janet Street-Porter ne mâche pas ses mots, qualifiant la superstar de « musicale digne d’elle-même Meghan Markle » dans la comparaison qu’aucun de nous n’a vu venir.

N’appréciant manifestement pas les conversations franches que la nouvelle ère d’Adele a amenées, Janet a qualifié la chanteuse de « fausse misère, les larmes jaillissantes toutes les heures et la vacuité de sa vie brillante et brillante sous le soleil de Californie ».

Écrire dans son dernier Courrier quotidien colonne « Épargne-moi plus de sa conversation », Janet a insisté sur le fait qu’elle aime toujours la voix d’Adele. Juste au moment où il chante et ne partage pas d’opinions ou d’informations personnelles, nous supposons.

Selon Janet, les dernières semaines de tournages promotionnels et d’interviews à couper le souffle et à couper le souffle n’étaient qu’un stratagème pour « changer de produit ».

Réfléchissant à la relativité d’Adele au cours de ses premières années de performance, alors qu’elle « chroniques de l’insécurité et de la perte », la journaliste ne reprend pas ce que la chanteuse réprime en 2021.

Elle a écrit: « Mais maintenant, elle est l’une des personnes les plus célèbres au monde avec une fortune de plusieurs millions de livres, n’est-il pas temps de se boutonner, de laisser les chansons parler d’elles-mêmes, de nous épargner l’histoire, l’intime des détails sur un mariage raté, surtout quand nous n’entendons qu’une seule version de l’histoire ? »

Il est clair que tout le monde n’aime pas le retour de la reine (Photo: CBS)

En comparant les looks simples de sarrau et cardigan d’Adele de ses premières performances à la télé, faisant la promotion de son album 19, vous savez, quand elle était au début de la vingtaine et pas une superstar mondiale valant des squillions, à ses looks glamour d’aujourd’hui où se trouve la star, pour mettre C’est simplement, vivant sa meilleure vie, Janet a même qualifié une tenue récente qu’Adele portait à la NBA aux côtés de son petit ami Rich Paul de » ridicule » et » ringard « .

Ce n’est pas seulement la mode avec laquelle Janet n’est pas d’accord, non, apparemment, son « bœuf principal » est que « plus elle jaillit, moins je l’aime ».

Ne trouvant aucun amour pour la dernière émission spéciale d’Adele pour CBS, dans laquelle elle s’est produite à l’observatoire Griffith et a été interviewée par Oprah Winfrey, une chose que la chanteuse a surnommée » son espace sûr « , Janet a poursuivi en la comparant à la duchesse, suggérant qu’Adele était » devenue dans une comédie musicale suremballée et pleine d’importance de Meghan Markle’.

Janet a écrit : « Pouvez-vous plus faire la différence entre Meghan Markle et Adele Adkins ? Tous deux avaient des relations difficiles avec leurs pères et vénéraient leur mère.

« Les deux ont estimé qu’Oprah était la meilleure personne avec qui partager leurs » vérités « .

« En d’autres termes, offrir au monde une version brillante de ce qu’ils veulent nous faire croire, habilement édité et incontesté. »

Meghan s’est déjà assise avec Oprah (Photo: AP)

Janet n’a pas caché ses sentiments envers l’interview de Meghan et du prince Harry avec Oprah, qui a été diffusée plus tôt cette année et a abordé la sortie du couple de leurs rôles de membres de la famille royale et leur déménagement aux États-Unis.

Interrogée par une autre panéliste de Loose Women, Charlene White, ce que Janet demanderait au duc et à la duchesse si elle devait les interviewer, elle a répondu: « Eh bien, ce n’est pas le genre d’interview que je fais parce que je ne fais pas normalement d’interviews de la courbure position du genou.’

Janet a ensuite demandé « pourquoi Harry et Meghan font cette interview », déclarant qu’à son avis, c’est pour promouvoir les entreprises et les fondations caritatives qu’ils ont récemment créées, malgré leur souhait de plus de confidentialité.

Adele’s One Night Only a diffusé des écrans à succès aux États-Unis plus tôt cette semaine, avec son émission spéciale ITV, An Audience With, qui devrait être diffusée plus tard ce mois-ci, la chanteuse s’ouvrant sur sa séparation d’avec son mari Simon Konecki, critiquant sa perte de poids, et méditer sur le nouvel amour Rich Paul.

An Audience With Adele sera diffusé sur ITV le dimanche 21 novembre.



