Janhvi Kapoor rejoint la plateforme d’engagement des célébrités TrueFan

La plateforme d’engagement des fans de célébrités TrueFan a annoncé mardi que l’actrice Janhvi Kapoor avait rejoint la plateforme. L’association de Kapoor avec la plateforme porte à cinq le nombre total de célébrités de Bollywood sur la plateforme. Ranveer Singh, Kareena Kapoor, Hrithik Roshan et Tiger Shroff ont rejoint la plateforme l’année dernière. La plate-forme a une liste exclusive de célébrités de premier plan, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Nous sommes ravis d’accueillir Janhvi Kapoor dans la famille TrueFan. TrueFan est la plate-forme idéale pour Janhvi pour dialoguer avec tous ses fans et créer des souvenirs qu’ils peuvent chérir pour la vie. En amenant Janhvi à bord, nous continuons à remplir notre objectif de fournir les meilleures expériences de célébrités aux fans et d’aider les célébrités à atteindre leurs fans dans les coins les plus reculés du pays », a déclaré Nimish Goel, co-fondateur et PDG de TrueFan.

Pour Kapoor, TrueFan est la plate-forme où elle peut interagir avec ses fans et exprimer sa gratitude pour leur amour et leur soutien continus. “Je suis ravi de faire partie de la famille TrueFan et j’ai hâte d’interagir avec mes fans et de renforcer ma connexion avec chacun d’entre eux”, a déclaré Kapoor.

TrueFan a été fondée en janvier 2020 par Nimish Goel, Nevaid Aggarwal et Devender Bindal. Il prétend offrir les meilleures expériences de célébrités aux fans. La plateforme entend rapprocher fans et célébrités à travers des expériences interactives. Avec l’aide de cette plate-forme, les fans peuvent recevoir des messages personnalisés de leurs célébrités préférées en jouant à des quiz. La plate-forme a levé 4,3 millions de dollars en financement de démarrage auprès de Ronnie Screwvala et des sociétés de capital-risque Saama Capital et Mayfield India en août 2020.

