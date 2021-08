Janice Dean de Fox célèbre la démission d’Andrew Cuomo 10z viral

Météorologue de Fox News Janice Doyen était «sous le choc» lorsque Gov. Andrew Cuomo (D-NY) a annoncé sa démission mardi, admettant qu’elle pensait qu’il “allait blâmer tout le monde”.

Le statut de Cuomo en tant que gouverneur est un sujet très débattu depuis le procureur général de l’État de New York Letitia James a publié un rapport la semaine dernière qui comprenait 11 plaintes de harcèlement et d’agression sexuelle contre le politicien.

Alors que Cuomo a nié la majorité des allégations, il a annoncé mardi sa démission de ses fonctions, concédant que c’était « la bonne chose » à faire pour ses électeurs.

“Je ne pensais pas qu’il allait le faire”, a déclaré Dean à Harris Faulkner de Fox News peu de temps après l’annonce de Cuomo. «Je me suis assis là et je me suis dit qu’il allait blâmer tout le monde comme il le fait habituellement. Blâmez-la, blâmez-les… ​​Dieu, Mère Nature, The New York Post.

Dean s’attendait à ce que Cuomo résiste comme il l’a fait au milieu du scandale des maisons de soins infirmiers, qui tournait autour d’un autre rapport de James, qui concluait que le gouverneur remettait les patients positifs à Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers et sous-estimait le nombre de morts pandémiques.

« Je suis sous le choc, je ne vais pas mentir. J’ai reçu un SMS de ma belle-sœur et j’ai envoyé un SMS à mon mari, et j’ai dit: ‘Il est parti’ », a-t-elle déclaré, partageant également qu’elle avait assisté à un service commémoratif pour ses beaux-parents, décédés dans des maisons de soins infirmiers. l’année dernière.

Dean a déclaré qu’elle avait discuté de sa démission potentielle lors du service commémoratif, appelant les nouvelles d’aujourd’hui, “Une sorte d’intervention divine.”

«Je dirai que je crois qu’être du côté des anges nous a aidés, et il n’a nulle part où aller. Il n’avait nulle part où aller. Il était dans un coin et les gens sautaient du navire en train de couler comme des rats », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui est une bonne journée, mais je dirai ceci, Harris, je veux que justice soit faite. Je ne veux pas que ce soit la fin du chapitre. Je veux que ces enquêtes se poursuivent. Je veux justice pour ces femmes, ces femmes courageuses qui se sont manifestées, et je veux justice pour celles qui n’ont pas de voix, qui sont dans une tombe en ce moment à cause de son mandat.

N’oubliez pas les plus de 15 000 êtres chers qui méritent des réponses », a-t-elle poursuivi. « Nous n’avons pas parlé de ces gens. Il s’est retrouvé pris dans le truc du “moi aussi”, et je le comprends, et c’est important et c’est un abus de pouvoir.

