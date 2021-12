Janice Dean s’exprime alors que l’équipe Cuomo a secrètement comploté pour la discréditer: « Cela n’arrêtera pas ma mission »

La météorologue principale de Fox News, Janice Dean, s’exprime au milieu d’informations selon lesquelles les principaux alliés du gouverneur démocrate de New York, maintenant évincé, Andrew Cuomo ont comploté pour la discréditer dans les coulisses pour être devenue une critique virulente du scandale des maisons de soins infirmiers.

« L’histoire pour moi a toujours été d’essayer de trouver des réponses et des responsabilités quant à ce qui s’est passé dans les maisons de soins infirmiers de New York au printemps 2020 et pourquoi Cuomo et son administration ont essayé de le dissimuler », a tweeté Dean dimanche. « C’est dommage que beaucoup aient essayé de déterrer des informations pour essayer de me rabaisser à travers ma profession (« fille météo ») où je travaille (Fox News) et pour qui j’ai voté. Malheureusement, ce n’était pas seulement l’équipe Cuomo, mais des chèques bleus et des journalistes parcourant des tweets et des articles que j’ai écrits dans le passé pour soutenir leurs propres convictions et un récit politique. «

« Cela n’arrêtera pas ma mission au nom de milliers de familles, mais cela m’a ouvert les yeux sur la façon dont les puissants feront tout pour se protéger, ceux qui les entourent, et jusqu’où ils iront pour faire taire les personnes qui remettent en question leur motivations et décisions mortelles », a ajouté Dean.

Dean a également commémoré l’anniversaire céleste de Dolores Newman, sa belle-mère qui aurait eu 80 ans dimanche mais est décédée en avril 2020 des suites de COVID alors qu’elle se trouvait dans une maison de soins infirmiers.

Le mari de Newman, le beau-père de Dean, Michael Newman, est décédé quelques jours auparavant après avoir également contracté le virus dans une maison de soins infirmiers. Il avait 83 ans.

Après la mort de ses deux beaux-parents, Dean a commencé à parler du gouvernement de l’époque. La politique controversée de Cuomo ordonnant aux établissements de vie assistée d’accepter les patients positifs au COVID dans les premières semaines de la pandémie.

Cependant, le New York Post a rapporté vendredi que le présentateur de CNN récemment licencié Chris Cuomo, frère d’Andrew Cuomo, était en contact étroit avec le bureau du gouverneur et a exprimé son désir de cibler la star de Fox News, selon une source.

« La source a déclaré que Chris aurait demandé dans un texte à un membre du personnel d’Andrew Cuomo comment il pouvait s’en prendre après » ce temps de Fox b—-……De l’aide pour la décrire comme une folle d’extrême droite ? « », a écrit le Post.

Le Post a également allégué qu’il était « pensé qu’il avait participé à des appels avec le personnel du gouverneur, y compris Melissa DeRosa, sur la façon de riposter contre Dean en se concentrant sur ses tendances politiques ».

Rich Azzopardi, porte-parole d’Andrew Cuomo, a déclaré au Post : « Je n’ai aucune connaissance de ce qui se passe jamais, et vous devez demander pourquoi le procureur général n’a-t-il rien mis à ce sujet dans son rapport ou demandé à l’une des personnes concernées à propos de ce? »

Un autre rapport de CNBC a allégué que DeRosa, l’un des principaux collaborateurs de Cuomo, « a déchiré Dean dans les coulisses et a cherché à élaborer une stratégie de messagerie publique qui dépeignait la personnalité de Fox News comme un simple commentateur de droite » et a également cité l’implication de Chris Cuomo dans les discussions sur Doyen.

Fox News a contacté le porte-parole de Chris Cuomo pour commentaires.

Dean, qui a longtemps dit qu’elle ne s’était jamais identifiée comme étant une personne politique avant le scandale des maisons de soins infirmiers, a été encouragée à s’exprimer au milieu de la couverture médiatique élogieuse du gouverneur de New York et a vu très peu d’examen de la controverse en gestation.

Ce n’est que lorsque Chris Cuomo a invité son frère à l’antenne en mai 2020 pour jouer une comédie d’accessoires avec des cotons-tiges géants qui l’ont motivée à se manifester et à mettre en lumière la politique meurtrière du gouverneur.

Chris Cuomo de CNN a joué une comédie d'accessoires avec son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d'un segment largement diffusé en 2020.

Chris Cuomo a été licencié par CNN après qu’une nouvelle allégation d’inconduite sexuelle ait émergé contre l’ancre sur un comportement présumé qui aurait eu lieu sur un autre réseau, ce qu’il a nié. Cela faisait suite au premier accusateur de Cuomo, la productrice de télévision vétéran Shelley Ross, qui s’est manifestée en septembre et a affirmé qu’il lui avait attrapé la fesse lors d’une fonction de travail en 2005 alors que les deux travaillaient à ABC News.

Cuomo avait déjà été suspendu à la suite des révélations accablantes qui ont émergé de l’enquête du procureur général de New York sur son frère, révélant que l’ancre était beaucoup plus impliquée dans le bureau du gouverneur qu’on ne le pensait auparavant.

Des documents ont montré que Cuomo s’était appuyé sur ses propres sources médiatiques pour trouver des informations sur les accusateurs de son frère.