Janine Jansen annonce le nouvel album ’12 Stradivari’

Janine Jansen, qui est largement considérée comme l’une des plus grandes violonistes de notre temps, sortira son nouvel album, 12 Stradivari, le 10 septembre 2021. Pour la première fois, 12 des meilleurs violons, fabriqués par le plus grand luthier de de tous les temps, Antonio Stradivari (1644-1737), a voyagé à travers le monde pour un nouveau projet révolutionnaire avec le violoniste superstar.

12 Stradivari capture les caractères individuels de chaque instrument

Le nouvel album résultant de Janine Jansen, 12 Stradivari, capture les caractères individuels de chaque instrument, dans un répertoire spécialement organisé pour mettre en valeur leurs qualités uniques. Elle est accompagnée par Sir Antonio Pappano, directeur musical du Royal Opera House, au piano.

Les instruments de Stradivari peuvent atteindre des prix bien supérieurs à 20 millions de dollars et certaines des fondations et musées qui les possèdent ne les louent qu’à de rares occasions. Certains de ces 12 Stradivari n’avaient pas été joués depuis de nombreuses décennies et d’autres appartenaient à des virtuoses légendaires tels que Fritz Kreisler, Nathan Milstein, Ida Haendel et Oscar Shumsky.

Le projet a été conçu par Steven Smith, directeur général de J&A Beare, l’un des principaux revendeurs de violons au monde, qui a travaillé avec les instruments Stradivari tout au long de sa carrière. Il voulait réunir 12 des meilleurs violons et enregistrer leurs sons dans un disque unique, et a approché Janine Jansen pour le défi extraordinaire. Steven Smith savait où se trouvaient dans le monde les 12 violons de ce projet et malgré les nombreux défis logistiques, lorsque les voyages étaient les plus difficiles, il a organisé une période de deux semaines pendant laquelle tous les violons pourraient être transportés à Londres.

“Une occasion unique dans la vie!”

Janine Jansen a expliqué : « Lorsque Steven Smith m’a approché à propos de ce projet, je savais que c’était une opportunité unique ! Ce fut ma chance d’expérimenter la magie de ces instruments célèbres et d’explorer les différences entre eux, surtout en gardant à l’esprit que certains d’entre eux n’ont pas été joués depuis de nombreuses années. J’ai eu la chance de pouvoir partager cette expérience avec mon merveilleux collaborateur Sir Antonio Pappano.

L’histoire de ce projet unique est capturée dans le documentaire Janine Jansen: Falling for Stradivari, réalisé par Gerry Fox, lauréat du BAFTA, sorti en septembre. Le film suit l’expérience de Janine Jansen alors qu’elle entreprend son voyage pour enregistrer un album sur 12 des plus grands violons Stradivari du monde, accompagnée par Sir Antonio Pappano. Janine Jansen est tombée malade du Covid après seulement quelques jours de tournage mais s’est rétablie et a enregistré son extraordinaire nouvel album 12 Stradivari.

La violoniste virtuose Janine Jansen travaille régulièrement avec les orchestres et chefs d’orchestre les plus éminents du monde. Le New York Times a noté: «Parmi les solistes vedettes du monde, elle est une auditeure aussi enthousiaste, une partenaire de chambre aussi habile et intime que possible.» Elle a remporté de nombreux prix, dont le Herbert-von-Karajan Preis 2020, le Vermeer Prize 2018 décerné par le gouvernement néerlandais, cinq Edison Klassiek Awards, NDR Musikpreis pour ses réalisations artistiques exceptionnelles, le Royal Philharmonic Society Instrumentalist Award pour ses performances au Royaume-Uni, et le Prix du Concertgebouw.

Le nouvel album de Janine Jansen 12 Stradivari sortira le 10 septembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

