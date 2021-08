Janis Joplin rend hommage à l’inspiration du blues Bessie Smith

Vers la fin de sa vie, Janis Joplin a posé un geste magnanime qui a confirmé sa dette envers un artiste qui a été l’une de ses plus grandes inspirations : le grand chanteur de blues Bessie Smith. Le 8 août 1970, Joplin et Juanita Green – qui avaient fait des travaux ménagers pour Smith lorsqu’elle était enfant – ont payé pour qu’une pierre tombale appropriée soit posée sur la tombe de Smith, qui n’avait pas été marquée depuis qu’elle a été enterrée quelque 33 ans plus tôt.

Joplin considérait l’artiste tout aussi franche et révolutionnaire comme un tel modèle qu’elle disait parfois à ses amis qu’elle se sentait comme Smith réincarnée. La pierre tombale sur la tombe, près de Philadelphie, portait désormais l’épitaphe “Le plus grand chanteur de blues du monde n’arrêtera jamais de chanter”. Les mots touchants et sincères ont été choisis par Joplin et Green, qui à cette époque était également président de la section nord de Philadelphie de la NAACP.

Smith, dont on se souvient avec émotion comme « l’impératrice du blues », était décédée en 1937, son âge exact étant inconnu, bien qu’elle ait été considérée comme âgée de 43 ans. ont assisté à ses funérailles.

“Cette énorme voix”

Dans une interview avec le magazine Hit Parader en 1969, Joplin a expliqué à quel point Smith et d’autres chanteurs de blues avaient été influents dans le développement de son propre style. « De retour à Port Arthur, j’avais entendu des disques de Lead Belly et, eh bien, si le syndrome du blues est vrai, je suppose que c’est vrai pour moi », a-t-elle déclaré. « J’ai donc commencé à écouter du blues et de la musique folk. J’ai acheté des disques de Bessie Smith et d’Odetta, et un soir, j’étais à cette soirée et j’ai fait une imitation d’Odetta. Je n’avais jamais chanté auparavant, et je suis sorti avec cette voix énorme.

Le geste de Joplin et Green avec la pierre tombale a poussé l’artiste Dory Previn à écrire la chanson « Stone For Bessie Smith », qu’elle a incluse sur son album de 1971 Mythical Kings and Iguanas, sorti sept mois plus tard. De manière très poignante, Joplin elle-même n’était pas là pour l’entendre : elle est décédée d’une overdose de drogue à l’âge de 27 ans, deux mois seulement après l’érection de la pierre tombale de Bessie, en octobre 1970.

