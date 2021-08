Janmashtami 2021 Date Inde: ‘Puja vidhi’, ‘shubh muhurat’ – tout ce que vous devez savoir sur Krishna Janmashtami cette année

Cette année, Janmashtami tombera le lundi 30 août (Image représentative : .)

Date du Janmashtami 2021 en Inde : Janmashtami, la date de naissance du Seigneur Krishna, est largement célébrée dans tout le pays. Cette année, le jour propice tombera le lundi 30 août. Krishna, qui serait le huitième avatar du Seigneur Vishnu, est né le huitième jour (ashtami) du Krishna Paksha (quinzaine sombre) du mois de Bhadrapad. La journée est également célébrée sous différents noms tels que “Gokulashtami”, Krishnashtami’, Ashtami Rohini’, Sree Jayanthi’ et “Srikrishna Jayanti”.

Les habitants de Mathura apprécient et célèbrent le festival avec beaucoup d’enthousiasme car on pense que l’endroit est le lieu de naissance du Seigneur Krishna. Il est également largement célébré dans plusieurs régions du Rajasthan, du Gujarat et des États du nord-est comme l’Assam et le Manipur.

L’histoire raconte que l’oncle du Seigneur Krishna, le roi Kansa, voulait le tuer car on lui avait dit que Krishna était celui qui le tuerait. Et ainsi, dès que Krishna est né, son père Vasudeva l’a emmené à travers la Yamuna à Gokul où il a été élevé par les parents adoptifs Nanda et Yashoda. Janmashtami marque donc non seulement la naissance de Krishna mais aussi sa victoire sur le roi Kansa.

Ce jour-là, les gens jeûnent toute la journée et adorent le Seigneur Krishna. Ils terminent leur jeûne sur ‘Paran Mahurat’ après avoir offert ‘Bhog’ au Seigneur Krishna. Selon le shastra hindou, ce jeûne de Janmashtami est considéré comme « Vratraj », ce qui signifie que le fait de jeûner ce jour-là donne de meilleurs résultats que de le garder tout au long de l’année.

La puja muhurat ‘Nisheeth’ est de 23:59:27 à 24:44:18 la nuit, la durée sera de 44 minutes. Janmashtami Paran Muhurat tombera le 31 août après 05:57:47 du matin.

Choses dont vous aurez besoin pour Puja

La liste pour Puja Samagri doit contenir les éléments suivants. Balançoire pour Balgopal, murti en fer ou en cuivre pour Balgopal, flûte pour Balgopal, vêtements et bijoux pour Balgopal, fleurs pour la décoration, feuilles de Tulsi, bois de santal, Kumkum, Mishri, Makhan, Gangajal, camphre, safran, bâton d’encens, feuilles de bétel, guirlande de fleurs, Tulsi mala, coriandre, tissu rouge, feuilles de bananier, miel, sucre, ghee pur, caillé et lait entre autres.

Les fidèles et les croyants jeûnent toute la journée. Certains chantent même des chants de dévotion et restent éveillés jusqu’à minuit car c’est alors que le Seigneur Krishna est né. On se lève tôt le jour de Janmashtami et porte des vêtements propres après avoir pris une douche. Vous pouvez commencer votre jeûne en prêtant serment d’observer un jeûne en gardant votre visage dans la direction est ou nord.

