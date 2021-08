Janmashtami 2021 : La pertinence du Seigneur Krishna dans les temps présents

En termes d’inégalité économique, Lord Krishna a toujours prôné la charité et l’aide aux pauvres. (Image .)

Par Rajesh Mehta et Dr Badri Narayanan Gopalakrishnan

Nous adorons tous le Seigneur Krishna pour son omnipotence, son omniprésence et son omniscience, en plus de sa douce nature coquine en tant qu’enfant divin et de son affection infinie pour ses dévots. Quel que soit son système de croyances, les histoires des passe-temps de son enfance sont captivantes pour tout le monde. Il est particulièrement reconnu comme la principale source d’inspiration de l’ensemble du mouvement Bhakti, qui est axé sur l’abandon complet et la dévotion inconditionnelle sans mélange à Dieu. Sans son instruction de la Sainte Gita à Arjuna, nous aurions été privés d’apprendre les vertus les plus importantes de la vie. Des textes majeurs comme Shrimad Bhagavta, Bhagvat Gita et Bhaj Govindam d’Adi Shankarachaya guident ses fidèles en ces temps difficiles et inhabituels. Alors que sa grandeur dévotionnelle, culturelle et spirituelle est bien connue, en ce jour de son anniversaire, il est important pour nous de réfléchir à la pertinence de sa vie et de ses activités dans le contexte d’aujourd’hui, dans les affaires, la gestion, la finance et l’économie.

Pensons d’abord aux Objectifs de Développement Durable (ODD) ; ceux-ci sont classés globalement en objectifs sociaux, économiques, environnementaux, politiques et sanitaires. Un défi social majeur en Inde encore aujourd’hui est la discrimination le long du système des castes ; Le Seigneur Krishna mentionne clairement que le jati est basé sur ses activités et non par la naissance. Lui-même étant né dans la communauté des vachers, puis régnant sur des royaumes en tant que Kshatriya et articulant les secrets les plus profonds de la vie d’une manière philosophique en tant que plus grand brahmane de tous les temps. Par conséquent, il est accepté par toutes les communautés de manière égale et a dissipé le mythe de la hiérarchie dans les castes bien avant la naissance des guerriers anticastes des temps modernes. Il articule également explicitement que le Brahman est celui qui voit la même âme dans chaque être vivant au-delà de toute différence entre eux. Voici une citation de Gita :

« Celui qui voit le Seigneur suprême habiter pareillement dans tous les êtres, l’Impérissable dans les choses qui périssent, il voit bien. Car voyant le Seigneur comme le même, partout présent, il ne détruit pas le moi par le moi, et ainsi il va au but le plus élevé. (Gita 13.28)

Un autre défi social est l’inégalité des sexes, qui a de nouveau été attaquée par lui de différentes manières dans différents contextes, comme sauver Draupadi, respecter et aimer ses mères biologiques et adoptives de manière égale. Aussi, nous ne l’adorons jamais isolément, mais avec Radha, Rukmini et Satyabama, ce qui montre aussi l’importance accordée aux femmes même à ce niveau. En fait, Gaudiya Vaishnava Sampradaya de Lord Chaitanya (Inde orientale) et Sri Sampradaya de Ramanujacharya (Inde du Sud) accordent la plus haute importance à Radha et Lakshmi respectivement, pour la capacité d’une âme à obtenir le salut, car ce n’est que sur leurs recommandations, le Seigneur le pourvoirait-il.

En matière d’inégalité économique, il a toujours prôné la charité et l’aide aux plus démunis. Nous pouvons penser à au moins deux exemples ; le beau concept du navire Akshayapatra qui peut nourrir n’importe quel nombre de personnes à tout moment, a inspiré le programme de repas de midi de renommée mondiale pour les enfants pauvres scolarisés, sous le même nom lancé en partie par ISKCON, qui est dédié au Seigneur Krishna. Deuxièmement, nous pouvons penser à Sudama, le grand ami de Krishna depuis son enfance, qui a été accueilli par Lui de tout cœur malgré l’énorme différence économique et de statut entre eux, et l’a aussi miraculeusement rendu riche en un instant. Enfin, son plaidoyer pour se concentrer sur nos devoirs et ne pas être attaché aux résultats nous aide tous à rester concentrés sur le bien et à aider les autres sans cupidité. De plus, en ces temps de pandémie de Covid, seule la générosité et l’altruisme de la société, qui ne peuvent être trouvés que chez des personnes dépourvues de cupidité, peuvent aider les sections vulnérables de la population.

En ce qui concerne les objectifs environnementaux et de santé, la plupart des chercheurs s’accordent à dire qu’un régime végétarien est à la fois mieux adapté à la santé et moins polluant. Le Seigneur Krishna mentionne clairement dans la Gita qu’il n’accepte que Patram (feuille), Pushpam (fleur), Phalam (fruit) et Toyam (eau), ce qu’Il préconise implicitement que nous mangions. De même, dans un autre verset magnifique de Gita, Il dit que les cultures vivrières peuvent prospérer avec les pluies, ce qui à son tour ne peut se produire qu’avec Yagnya (sacrifices). Il existe de nombreuses interprétations différentes de Yagna, et nous pouvons facilement nous intégrer aux efforts de conservation de la nature préconisés par les scientifiques d’aujourd’hui, tels que le boisement, les pratiques durables dans l’agriculture et la fabrication, l’économie circulaire, etc., sous ce parapluie.

Les aspects politiques des ODD concernent principalement la force des institutions, la justice et la paix. Son attention sur le plus grand bien pour tout le monde ou le Dharma était si élevée qu’il pensait au-delà du concept d’Ahimsa, chaque fois que cela était nécessaire et après avoir fait de son mieux pour éviter Himsa, entraînant même la grande guerre du Mahabharata. N’importe quel lecteur de l’épopée conviendrait que Krishna n’a ménagé aucun effort pour négocier avec Kauravas afin d’éviter la guerre et ce n’est que lorsqu’Il a réalisé que c’était inévitable, que la guerre devait avoir lieu. Ceci est assez similaire au concept de pareto-optimalité, dans lequel tout le monde est mieux et personne n’est pire en raison d’un développement. C’est parce que même beaucoup de Kauravas perdants ont également atteint le swarga (ciel) ou une meilleure naissance dans leur prochaine vie, tandis que les Pandavas étaient définitivement mieux lotis. Sa diplomatie impeccable, ses compétences en négociation et sa concentration inébranlable sur la justice et la paix dans un esprit réel sont également compatibles avec ces aspects politiques des ODD. La situation mondiale actuelle est assez similaire à celle du Mahabharata, avec une augmentation de la violence dans différentes parties du monde, et doit être combattue en utilisant les efforts concertés de toutes les parties œuvrant pour le plus grand bien.

Nous parlons souvent de l’une des qualités les plus souhaitables de tout dirigeant d’entreprise ou de politique comme étant facilement accessible, terre-à-terre et humble. Le Seigneur Krishna est vénéré par des millions de personnes, non par peur ou par respect, mais par amour, car Il a cette qualité de « Saulabhya », ce qui signifie qu’il est facilement accessible à quiconque s’approche de Lui. Il y a beaucoup à apprendre à cet égard pour les dirigeants modernes – en termes de leadership doux, de montrer l’exemple et de commander plutôt que d’exiger le respect. Nous avons aussi des termes comme B2B, B2C, etc., mais ce que Krishna préconise, c’est S2S, c’est-à-dire d’âme à âme. Si les idées commerciales ou politiques sont touchantes et profondément spirituelles, elles peuvent être très fructueuses, car elles ne concernent pas les conforts matériels ou temporaires extérieurs, mais ce qui compte pour l’âme, qui est le besoin le plus élevé à tout moment. Sans nous adresser à l’âme dans laquelle réside Krishna Lui-même, nous ne pouvons résoudre aucun des problèmes auxquels le monde est confronté. C’est ce que le Seigneur Krishna dit dans l’un des Slokas de Gita les plus largement considérés (18.66), de laisser tout le reste et de se concentrer sur Lui ; avec ce verset, nous concluons :

मामेकं शरणं व्रज |

: ||

« Abandonnez toutes les variétés de dharmas et abandonnez-vous simplement à moi seul. Je vous libérerai de toutes les réactions pécheresses ; n’ai pas peur.”

(Les auteurs Rajsh Mehta est un consultant international de premier plan, entrepreneur et chroniqueur. Le Dr Badri Narayanan Gopalakrishnan est un économiste et consultant international de premier plan. Il est le fondateur d’Infinite Sum Modeling LLC, Seattle, économiste principal à l’Université de Washington Seattle, non résidentiel senior Fellow à ECIPE Brussels et CSEP (anciennement Brookings India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

