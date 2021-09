Janmashtami 2021 : Voici comment le Bangladesh, d’autres endroits ont célébré le festival

À Gokul, Janmashtami est célébré comme Gokulashtami et les fidèles commencent à se préparer pour la journée plus tard que la date réelle (Photo: IE)

Janmashtami est célébré à travers le monde par les dévots du Seigneur Krishna. Cette année, Janmashtami a été célébrée le lundi 30 août. Alors que les Indiens apprécient et célèbrent le festival avec enthousiasme, l’occasion est également largement célébrée dans différentes parties du monde. Au Bangladesh, Janmashtami est un festival spécial pour les gens là-bas et la journée marque également une fête nationale. Il se trouve qu’il y a une grande fête dans le temple principal du pays, le temple Dhakeshwari à Dhaka, la capitale du Bangladesh. DD News a partagé une vidéo de personnes célébrant le festival dans le temple ISKCON, à Dhaka au Bangladesh.

#Janmashtami célébré dans différents temples au Bangladesh Un regard sur les célébrations des temples de Dhaka @DhakaPrasar pic.twitter.com/O7bEnC2uSB – DD News (@DDNewslive) 31 août 2021

Le festival a également une plus grande importance pour les habitants de Vrindavan. Les temples là-bas sont décorés de lumières, de fleurs, les gens chantent et dansent ensemble tout en priant pour le Seigneur Krishna. L’endroit possède en fait de nombreux temples dédiés au Seigneur Krishna. A Vrindavan, vous pouvez visiter le temple Bankey Bihari et Prem Mandir.

À Gokul, Janmashtami est célébré comme Gokulashtami et les fidèles commencent à se préparer pour la journée plus tard que la date réelle. On pense que depuis que le Seigneur Krishna a été amené un jour après sa naissance à Gokul. Les dévots de Gokul jouent avec le caillé, le curcuma, le babeurre et baignent les idoles de Krishna avec le même.

Ce jour-là, les gens jeûnent toute la journée et adorent le Seigneur Krishna. Ils terminent leur jeûne sur ‘Paran Mahurat’ après avoir offert ‘Bhog’ au Seigneur Krishna. Selon le shastra hindou, ce jeûne de Janmashtami est considéré comme « Vratraj », ce qui signifie que le fait de jeûner ce jour-là donne de meilleurs résultats que de le garder tout au long de l’année.

Les fidèles et les croyants jeûnent toute la journée. Certains chantent même des chants de dévotion et restent éveillés jusqu’à minuit car c’est alors que le Seigneur Krishna est né. On se lève tôt le jour de Janmashtami et porte des vêtements propres après avoir pris une douche. Vous pouvez commencer votre jeûne en prêtant serment d’observer un jeûne en gardant votre visage dans la direction est ou nord.

