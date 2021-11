Janne Andersson a reproché à l’Espagne de « ne pas jouer franc jeu »

13/11/2021

Le à 20h15 CET

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

Janne Andersson, sélectionneur de la Suède, Il était très contrarié lors de la conférence de presse précédant le match contre l’Espagne par les conditions dans lesquelles le stade de La Cartuja s’est entraîné. L’un des buts était protégé par des lampes pour entretenir la pelouse et ne pouvait pas être utilisé. Cela a indigné l’entraîneur vétéran.

Andersson a expliqué que «la veille du match, il est important de passer une heure dans le stade, sans limitation quant à la zone où vous pouvez jouer. L’herbe est parfaite, mais ça m’a dérangé quand on a décidé de limiter l’espace où on pouvait s’entraîner. Je comprends que l’herbe est soignée, c’était préfet, mais je ne comprends pas pourquoi nous n’avons pas pu nous entraîner dans tout le domaine & rdquor ;. L’entraîneur a élevé la voix lorsqu’il a estimé qu' »il faut le dire quand on n’est pas fair-play ».

La longue conférence de presse a connu plusieurs moments de tension. L’un d’eux était autour de Zlatan Ibrahimovic, qui pourrait être touché après le match à Goergia et Andersson s’est rapproché du groupe pour clarifier le problème. « On verra s’il joue demain. je ne dévoilerai rien« . Sur l’insistance des médias, Andersson a déclaré que « Je ne sais pas qui décide en Espagne, en Suède je le fais« .

Victor Lindelöf, capitaine de l’équipe, s’est également embourbé dans une autre polémique pour les critiques de l’équipe féminine suédoise, contrarié que l’équipe masculine ne se prononce pas contre le conflit de la Coupe du monde dans un pays comme le Qatar. « Nous ne pouvons pas changer le site de la Coupe du Monde « il a répondu. Le joueur de United a également minimisé les attaques sur les réseaux sociaux après avoir perdu à Goergia : « Ils ne m’affectent pas beaucoup, je ne les suis pas. »