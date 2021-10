Jannik Sinner se qualifie pour les demi-finales du tournoi ATP 500 à Vienne

30/10/2021

Jannik pécheur, italien, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne pour 7-5 et 6-1 en une heure et quarante-deux minutes pour Casper Ruud, joueur de tennis norvégien, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 4. Avec ce résultat, le joueur de tennis italien prend la place pour les demi-finales du tournoi ATP 500 à Vienne.

Le joueur norvégien a réussi à casser le service une fois, tandis que Sinner, quant à lui, l’a réussi 5 fois. De même, l’Italien a eu une efficacité de 68% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 65% des points de service, tandis que son rival a eu un premier service de 44% et 2 doubles fautes, réussissant à gagner 52% des points de service.

Le joueur de tennis italien jouera en demi-finale du championnat contre l’Américain Francis Tiafoe, numéro 49, demain samedi à partir de 15h30 heure espagnole.

Le tournoi ATP Vienne Il se déroule sur un terrain en dur sous abri et au cours de celui-ci, un total de 43 joueurs s’affrontent. Sur l’ensemble des candidats, 32 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. Il se déroule également du 23 au 31 octobre à Vienne.