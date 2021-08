Jannik Vestergaard achève le transfert de 15 millions de livres sterling de Leicester City de Southampton et CAN jouera contre les Wolves lors du premier match de la Premier League

in

Jannik Vestergaard a achevé un transfert de 15 millions de livres sterling à Leicester City depuis Southampton.

L’international danois, 29 ans, a été inscrit vendredi avant la date limite de midi en Premier League, ce qui signifie que Brendan Rodgers peut sélectionner le défenseur central contre les Wolves samedi.

. – .

Vestergaard a terminé son déménagement à Leicester depuis Southampton

Rodgers et le conseil d’administration de Leicester ont rapidement renforcé leurs positions défensives après la blessure de Wesley Fofana, le jeune ne devant pas jouer avant 2022 après une vilaine jambe cassée.

Un accord pour Vestergaard a été rapidement réexaminé après que les Foxes ont manifesté leur intérêt pour la première fois il y a environ 18 mois et ont profité du géant de 6 pieds 5 pouces dans les 12 derniers mois de son accord.

L’ancien défenseur du Borussia Mönchengladbach a déménagé à St Mary’s à l’été 2018 et a fait 79 apparitions, marquant quatre buts au cours de ses trois années.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.