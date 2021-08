Jannine Barossa, star de “Instant Hotel”, décédée à 61 ans

Jannine Barossa, qui a joué dans la première saison d’Instant Hotel de Netflix, est décédée plus tôt cet été. Elle avait 61 ans. Instant Hotel est une série de compétitions de téléréalité australienne diffusée sur Netflix aux États-Unis. L’émission est centrée sur les propriétaires qui ont transformé leur maison en hôtel et qui sont jugés les uns par les autres. Barossa et son mari, Mark Barossa, ont été présentés dans la saison 1 en tant que propriétaires du Barossa Old Garage Bed and Breakfast en Australie-Méridionale.

La famille Barossa a annoncé le décès de Barossa le 6 juillet, ajoutant qu’elle était décédée le 21 juin. “Jannine manquera à jamais à son mari bien-aimé Mark, à sa fille Hollie, à sa famille, à ses amis, aux clients du B&B et aux fans d’Instant Hotel dans le monde entier”, le déclaration lue. Un poème a également été inclus, disant: “Ceux que nous aimons ne s’en vont pas. Ils marchent à côté de nous tous les jours. Invisibles, inaudibles mais toujours proches. Des amours toujours manqués pour toujours ma chère. Les roses sont rouges, mon vin aussi. Remplissez mon verre et tout ira bien. Chaque fois que vous levez votre verre, pensez à notre chère Janine.

La déclaration n’incluait pas de cause de décès. Elle était entourée de sa famille, dont Mark et leur fille Hollie, rapporte TMZ. Barossa et Mark étaient amoureux du lycée. Ils exploitaient une “maison rétro unique”, comme le dit l’émission, car leur chambre d’hôtes avait un thème des années 1950 et 1960. Il pouvait accueillir huit personnes, avec deux chambres et deux salles de bains, note PEOPLE. Les Barossa étaient appréciés des fans pour leur sens de l’humour tandis que d’autres candidats ont ajouté du drame à Instant Hotel.

Les fans de l’émission ont inondé la page Facebook des Barossas de condoléances. “Je suis vraiment désolé, nous l’aimions sur Instant Hotel et avions espéré un jour venir visiter et rencontrer la famille. Mes condoléances pour la perte de votre être cher”, a commenté un fan. “Je vous envoie tout notre amour en ce moment. Janine a fait de notre famille la bienvenue lors de notre séjour et des souvenirs que nous chérirons pour toujours”, a écrit un autre. “Je suis vraiment désolé pour votre perte. Jannine était une femme si merveilleuse prise trop tôt”, a écrit une autre personne. “Je pense à toi et à la famille et envoie de la force et de l’amour.”