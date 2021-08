Jantar Mantar Rally: Ashwini Upadhyay du BJP, 5 autres personnes détenues pour slogans communautaires

in

Ashwini Upadhyay a été convoqué par la police lundi et a reçu l’ordre de se présenter au poste de police de Connaught Place pour un interrogatoire. (Photo : Ashwini Upadhyay/Twitter)

La police de Delhi a arrêté mardi le chef du BJP Ashwini Upadhyay et cinq autres personnes en lien avec le slogan communautaire près de Jantar Mantar dimanche. Les arrestations ont eu lieu après des heures d’interrogatoire lundi.

Upadhyay a été convoqué par la police lundi et a été invité à se présenter au poste de police de Connaught Place pour un interrogatoire. Cinq autres personnes détenues avec l’ancien porte-parole du BJP sont Deepak Singh, Vinod Sharma, Vinit Kranti, Deepak et Preet Singh.

La répression policière intervient après que des vidéos scandaleuses de slogans collectifs par un groupe lors d’une manifestation à Jantar Mantar soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Les vidéos montraient un groupe marginal brandissant des slogans menaçant les musulmans à Jantar Mantar, qui est récemment devenu l’épicentre des manifestations dans la capitale nationale.

है या नकली, जांच के बाद पता चलेगा लेकिन तय है गया है #भारत_जोड़ो_आंदोलन और मुझे करने के लिए @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @DCPNewDelhi pic.twitter.com/g4KChiQBJJ – Ashwini Upadhyay (@AshwiniUpadhyay) 9 août 2021

Les arrestations interviennent alors que la police est accusée d’inaction contre Upadhyay, l’organisateur de l’événement et membre de l’exécutif du Delhi BJP.

Upadhyay avait précédemment écrit une lettre au commissaire de police de Delhi dans laquelle il niait tout lien avec d’autres personnes impliquées dans le discours de haine et appelait également à des mesures strictes contre l’accusé.

« Une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle une personne peut être vue en train de prononcer un discours haineux et certaines personnes me diffament sur Twitter, Facebook et WhatsApp malgré le fait que je ne connais pas ou n’ai jamais rencontré les personnes vues dans le vidéo; Je n’ai même pas invité ces personnes à l’événement », a écrit le chef du BJP dans la lettre.

Il a également tweeté une vidéo lundi demandant à la police d’enquêter sur la vidéo et affirmant que l’accusé n’était pas sur le site de la manifestation tant qu’il n’y était pas présent. Il a en outre allégué que les vidéos virales avaient été faites pour diffamer le Bharat Jodo Andolan. “Si la vidéo est fausse, alors c’est sûrement une tentative de diffamation du mouvement et fait partie de la propagande”, a-t-il déclaré dans la vidéo.

Dans sa déclaration, le chef du BJP a également nié tout lien avec la Fondation Save India, qui a organisé la marche contre les lois coloniales obsolètes. Preet Singh, le directeur de l’organisation, fait partie des personnes arrêtées par la police.

Pendant ce temps, la police de Delhi a affirmé qu’elle avait refusé l’autorisation de la manifestation en invoquant des précautions contre le COVID, mais la foule s’est présentée à Jantar Mantar.

