Janvier sec : arrêter de boire de l’alcool peut-il vous aider à mieux dormir ?

Vous devrez peut-être remplacer votre bonnet de nuit par quelque chose de plus doux (.)

C’est officiellement le moment de l’année où tout le monde commence à énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous devriez arrêter de boire, au moins pour un moment.

Oui, le mois de janvier sec est à nos portes.

Des millions de personnes ont participé au défi, où vous ne buvez pas d’alcool pendant tout le mois de janvier, ces dernières années.

En plus d’être un moyen d’économiser de l’argent et de réduire la tension artérielle, Dry January peut avoir de nombreux avantages inattendus.

Mais vaut-il mieux dormir l’un d’entre eux ?

Comment l’alcool affecte-t-il le sommeil?

Selon l’expert du sommeil, le Dr Neil Stanley, cela dépend de la quantité d’alcool que vous buvez.

« L’alcool est l’un des somnifères les plus anciens et les plus largement utilisés que nous ayons jamais eu », a-t-il déclaré à Metro.co.uk.

« Un bonnet de nuit avant de se coucher n’a jamais fait de mal à personne.

«En fait, l’alcool agit sur les mêmes récepteurs que les somnifères, donc l’alcool vous aide vraiment à vous endormir.

« Le problème est, et cela n’est vraiment pertinent que si vous buvez beaucoup d’alcool avant de vous coucher, cela perturbe votre sommeil, ce qui signifie que votre qualité de sommeil peut être inférieure à celle d’un sommeil sobre. »

C’est parce que l’alcool est riche en calories, donc notre corps a besoin de temps pour brûler l’énergie supplémentaire qu’il nous donne.

Cela vous rend également plus susceptible de devoir vous lever pour aller aux toilettes.

Ainsi, Stanley dit: » S’abstenir d’alcool signifie simplement que vous allez potentiellement mieux dormir et que vous ne vous réveillerez pas aussi souvent. «

Renoncer à mon bonnet de nuit rendra-t-il l’endormissement plus difficile ?

Comme l’explique Stanley, boire un petit bonnet de nuit peut faciliter l’endormissement.

Mais y renoncer ne signifie pas que vous aurez trop de difficultés.

C’est parce qu’il s’agit plus de la routine que de la boisson elle-même.

« C’est probablement beaucoup plus lié à la relaxation », dit Stanley.

« Vous avez bien mérité un dernier verre et c’est une bonne façon de vous détendre ; un bon signal à votre corps qu’il est temps d’aller au lit.

Il poursuit: » L’intérêt de s’endormir est que vous devez avoir un esprit calme et un corps détendu, donc remplacer votre bonnet de nuit par quelque chose d’autre que vous aimez, comme une tisane, Horlicks, ou autre chose, aura le même effet. .’

Donc, remplacer l’alcool par autre chose est la clé, mais ce qui est important, c’est que vous l’appréciiez.

Comme le note Stanley, si vous n’aimez pas quelque chose, vous ne vous sentirez pas détendu, paisible et prêt à aller au lit.

Cependant, la mise en garde ici est que vous ne pouvez pas choisir quelque chose de complètement contre-productif, comme une boisson gazeuse pleine de caféine ou un café, qui rendra certainement le sommeil difficile.

Donc, en bref, l’arrêt de l’alcool peut avoir des effets positifs sur votre sommeil, surtout si vous êtes enclin à la consommation excessive d’alcool.

Mais, un peu d’alcool n’est pas trop grave et peut même avoir des propriétés somnifères.

Revenez en février et dites-nous comment votre participation à Dry January affecte votre sommeil.

