Janzen quitte ‘Pisha’ Jiménez sans victoire en Champions Tour

Cette semaine, le Prestonwood Country Club à Cary, en Caroline du Nord, a été le théâtre du SAS Championship, un tournoi du PGA Champions Tour au cours duquel Miguel Angel Jiménez (-12) est sur le point de remporter une nouvelle victoire sur le circuit. Le malagueño, qui a débuté le dernier tour en tant que co-leader, est tombé en play-off face à l’Américain Lee Janzen (-12) après avoir pardonné un putt pour gagner au trou 54 du tournoi.

Le ‘Pisha’ et Alex Cejka (-11) ont débuté dimanche à égalité en tête du classement après avoir signé des cartons de 67 et 68 coups (68 et 67 dans le cas de l’Allemand) lors des deux premières journées de compétition.

Il s’agit de la deuxième victoire du Champions Tour pour Janzen, 57 ans. Et pour l’Andalou, cette deuxième place est son énième grand résultat jusqu’à présent cette saison. Jiménez a accumulé deux deuxièmes places, une troisième, une quatrième et une huitième lors de ses cinq derniers tournois sur le circuit. Des résultats qui le placent dans le top cinq de la Schwab Cup, avec des gains qui, après ce tournoi, dépasseront les 2,5 millions de dollars jusqu’à présent cette saison.

Txema Olazábal (+7), l’autre Espagnol de ce championnat SAS, a terminé à la 79e place à égalité, après avoir clôturé le tournoi avec une carte de 76 coups.