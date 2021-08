Japanese Crypto Exchange Liquid suspend les dépôts et les retraits suite à une violation de la sécurité

Quoine Liquide

Japanese Crypto Exchange Liquid suspend les dépôts et les retraits à la suite d’une violation de sécurité de 80 millions de dollars

La plate-forme de récompenses Celsius Network utilisée par Liquid pour permettre à ses utilisateurs de gagner un rendement sur la cryptographie assurée que leurs actifs et leurs comptes ne sont pas affectés par l’accident.

La bourse de crypto-monnaie réglementée basée au Japon, Liquid, a suspendu le dépôt et les retraits d’actifs cryptographiques après le piratage de ses hot wallets. Le nombre d’actifs volés n’a pas encore été confirmé.

Dans un tweet jeudi matin, la bourse a déclaré que ses portefeuilles chauds qui ont été compromis en tant que tels transféraient les actifs dans le portefeuille froid.

«Nous enquêtons actuellement et fournirons des mises à jour régulières. En attendant, les dépôts et les retraits seront suspendus », avait alors indiqué la bourse.

Cela contraste avec le billet de blog de la bourse il y a environ trois ans, lorsqu’il disait qu’ils “gardaient 100% des actifs cryptographiques des clients dans un stockage à froid”, qualifiant cela de “simple”, citant le montant ahurissant de fonds perdus dans la cryptographie. piratages et escroqueries.

Mais l’échange a fini par être victime d’un piratage, après tout.

Dans un tweet séparé, Liquid a partagé quatre adresses de blockchain, pour BTC, ETH, TRX et XRP, qui seraient associées au pirate informatique. Les adresses spécifiées ont reçu 107,4 BTC d’une valeur de 4,79 millions de dollars, l’adresse Ether a reçu environ 69 millions de dollars d’ETH et d’autres jetons ERC-20, et les adresses TRX et XRP avaient des actifs d’une valeur combinée de plus de 10 millions de dollars. Au total, le hack est estimé à environ 80 millions de dollars.

Certains se sont demandé si ce hack avait eu un impact sur Celsius Network. Il y a quelques mois, Liquid a permis à ses clients de gagner un rendement sur leur crypto via la plate-forme de récompense Celsius.

Le PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky, a assuré à ses clients qu’« aucun actif ou compte de Celsius Network n’a été affecté dans l’incident Liquid Global », ajoutant que le compte de rendement Liquid sur sa plate-forme est également sûr et n’a pas été affecté.

Si vous avez vu des violations et des piratages sur d’autres plateformes, assurez-vous que cela ne vous affecte pas vous ou vos actifs sur @CelsiusNetwork

Nous surveillons tous ces incidents et vérifions qu’aucun de nos actifs n’est lié de quelque manière que ce soit à de telles violations de sécurité. https://t.co/eSI6j8G5TF – Alex Mashinsky ©️ (@Mashinsky) 19 août 2021

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.