Japanese Liquid Exchange piraté, 80 millions de dollars d’actifs cryptographiques transférés pour la sécurité

L’échange de crypto-monnaie en ligne Liquid Exchange a été attaqué par des pirates informatiques aujourd’hui et a transféré environ 80 millions de dollars de crypto-monnaies.

La cyberattaque a officiellement confirmé par Liquid Exchange que les hot wallets de Liquid Global étaient compromis. L’échange a révélé que l’équipe de Liquid transférait des actifs vers le portefeuille froid.

Sous réserve de cette attaque, Liquid a suspendu les retraits et les dépôts, et la bourse a promis qu’elle enquête actuellement et fournira des mises à jour régulières.

Japanese Liquid Exchange a révélé sur son Twitter officiel les adresses des actifs transférés par des pirates, notamment BTC, ETH / EWT, TRX et XRP.

Cependant, les responsables de Liquid Exchange n’ont pas divulgué le montant spécifique volé. Plus de 107 BTC, 9 000 000 TRX, 11 000 000 XRP et près de 60 millions de dollars de jetons ETH et ERC-20 auraient été volés.

Selon les données de Coinmarketcap, BTC se négociait actuellement à 44 650,79 $. 107 BTC est estimé et évalué à 4 777 635 $ US au prix actuel.

Les jetons TRX et XRP sont désormais au prix de 0,0833 $ et 1,13 $, respectivement. 9 000 000 TRX valent jusqu’à 749 700 $; La valeur totale de 11 000 000 XRP est de 12 430 000.

Actuellement, l’adresse qui a reçu les fonds volés a été bloquée, y compris l’échange de crypto-monnaie Kucoin.

Source de l’image : Shutterstock