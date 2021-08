Japon – Espagne : à un pas des médailles

L’Espagne est déjà l’une des quatre meilleures équipes olympiques du tournoi et doit toucher à la possibilité de revenir pour accrocher une médaille historique aux Jeux Olympiques, après deux décennies. Ceux de Luis de la Fuente joueront ce mardi à 13h00 (heure locale) la demi-finale contre l’hôte de la compétition : l’équipe japonaise.

Un rival qu’ils connaissent parfaitement, car contre les Japonais c’était le premier et le seul match amical joué par l’équipe espagnole avant le début des Jeux Olympiques. Bien que le résultat soit 1-1, l’Espagne a clairement indiqué qu’elle était l’un des favoris pour obtenir l’or, mais a également constaté que ce ne serait pas facile du tout tout au long du tournoi..

La première position de la phase de groupes (0-0 contre l’Egypte, 0-1 contre l’Australie et 1-1 contre l’Argentine) les a égalés avec la Côte d’Ivoire lors du premier tirage au sort du tournoi en quarts de finale. Un spectaculaire 5-2 forcé in-extremis en prolongation a qualifié les Espagnols pour les demi-finales des Jeux Olympiques.

Eric Garcia et Pedri resteront dans le onze de départ, tandis qu’Òscar Mingueza aurait dit au revoir au tournoi après s’être de nouveau blessé à son retour, après avoir souffert de problèmes musculaires lors des débuts olympiques contre l’Egypte. “Òscar sí nos preocupa más, porque tiene pinta de haberse hecho más daño que la anterior lesión. Esperaremos para tener la certeza con las pruebas que le hagan de qué tipo de lesión se ha producido”, dijo Luis de la Fuente tras el partido ante Côte d’Ivoire.

La surprise japonaise

L’équipe hôte est habituée à jouer un meilleur rôle que prévu et le Japon s’avère être l’une des équipes les plus puissantes et les plus dangereuses du tournoi. Il a été le seul à remporter tous les matches de la phase de groupes (1-0 contre l’Afrique du Sud, 2-1 contre le Mexique et 0-4 contre la France).

De plus, il a laissé la Nouvelle-Zélande en route, qui, bien qu’elle n’ait pas pu la vaincre dans les 90 minutes réglementaires ou en prolongation, a fini par emmener le chat à l’eau lors des tirs au but (4-2).

Mexique et Brésil, à l’horizon

Le prochain rival de l’Espagne sortira de l’affrontement entre le Mexique et le Brésil. Si les hommes de Luis de la Fuente battent le Japon, ils se mesureront au vainqueur du duel entre Mexicains et Brésiliens pour lutter pour l’or. Dans le cas où les Espagnols perdent contre les Japonais, ils affronteront le perdant de l’égalité susmentionnée dans le but d’accrocher la médaille de bronze lors de la finale de consolation.

Le Brésil compte le meilleur buteur du tournoi, Richarlison (5 buts) et l’infatigable Dani Alves. A 38 ans, l’ailier n’a pas raté une seule minute dans ce tournoi pour l’instant et il cherche à continuer à étendre sa légende et son palmarès du joueur avec le plus de titres remportés dans l’histoire du football.