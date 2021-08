Japon – Espagne : programme, TV, programmation et où regarder le football aux Jeux Olympiques

L’équipe nationale espagnole n’est qu’à un pas de décrocher une médaille. Les hommes de Luis de la Fuente affronteront le Japon mardi pour une place en finale des Jeux Olympiques après avoir battu la Côte d’Ivoire en prolongation (5-2) lors du match nul précédent. En face, ils auront l’hôte, le Japon, qui, emmené par Take Kubo, signe un très bon championnat.

Calendrier : à quelle heure se joue le match de football Japon – Espagne aux Jeux Olympiques ?

Le match se jouera à 13h00 aujourd’hui, mardi 3 août, en Espagne. Le match se joue au Saitama Stadium d’une capacité de 63 700 spectateurs, mais qui sera vide en raison des restrictions imposées en raison de la pandémie.

Télévision : où regarder Japon – Espagne à la télévision et sur quelle chaîne diffusent-ils le football aux JO ?

Dans Espagne: RTVE et Eurosport Fr Argentine: TyC Sports et TV publique Fr le Chili: TVN dans La Colombie: Caracol TV allumé États Unis: NBC activé Mexique: Televisa et TV Azteca In Pérou: VTT

Internet : comment suivre Japon – Espagne en ligne ?

Le duel entre le Japon et l’Espagne, demi-finales des Jeux Olympiques, vous pouvez le suivre via AS.com. Sur notre site Web, vous trouverez toutes les informations à cet égard, avec les détails les plus pertinents du match précédent et aussi avec tout ce qui se passe dans le développement de celui-ci et dans l’après-match.

Compositions possibles pour Japon – Espagne : Jeux Olympiques

Japon: Tani ; Sakai, Yoshida, Itakura, Nakayama ; Tanaka, Endo ; Doan, Kubo, Soma ; et Hayashi.

Espagne: Unai Simon; Vallejo, Eric García, Pau Torres, Cucurella ; Merino, Zubimendi; Oyarzabal, Pedro, Dani Olmo ; et Rafa Mir.