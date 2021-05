Japon et Sony surprennent avec le robot-ball qu’ils veulent envoyer sur la Lune | La technologie

L’agence aérospatiale japonaise s’est associée à Sony et à d’autres fabricants pour façonner un robot qu’ils souhaitent envoyer sur la lune.

Il est plus qu’annoncé que l’exploration spatiale va nous réserver des surprises dans les années à venir. Les investissements réalisés tant par les pays que par les entreprises privées continuent d’augmenter et non seulement des plans différents sont connus pour atteindre d’autres destinations ou augmenter les vitesses de déplacement, mais aussi en termes de les types de fusées et de robotique.

Les dernières nouvelles que nous avons vues viennent du Japon. Auparavant, nous avons déjà entendu parler de certains projets sur lesquels travaille l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), comme sa manière de lutter contre les débris spatiaux ou le croiseur lunaire qu’elle développe avec Toyota, car notre satellite est toujours au centre de cette agence.

Le Lunar Cruiser peut être accompagné d’un robot très particulier qui a une forme de boule et dont l’objectif est de se déplacer librement et de capturer des images de l’environnement, bien qu’il y progressera sûrement pour qu’il aide de plus de façons.

Selon Engadget, le robot a été surnommé 8,8 oz et différents développeurs de la société travaillent à le façonner. Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), Sony, Doshisha University et Tomy, un fabricant de jouets.

L’idée est que ce robot est entièrement fonctionnel pour la mission devrait être envoyée en 2029 avec la voiture pilotée Toyota. Pour y parvenir, chacun des acteurs du projet se concentre sur une tâche. Par exemple, Sony s’occupe du contrôle, tandis que Tomy et l’université le rendent aussi petit que possible. Chacun d’eux travaillera avec l’objectif d’appliquer au maximum ses innovations.

Les défis auxquels ils sont confrontés pour le faire avancer en douceur sont différents, mais il sera un moyen d’obtenir des images sans avoir besoin d’une grande dépense d’énergie en cas de le rendre pleinement fonctionnel, en plus d’être d’une grande aide dans une exploration de la Lune qui veut s’améliorer afin de mieux connaître le seul satellite naturel que nous ayons.