Japon : un mystérieux « virus inconnu » identifié après plusieurs transmissions humaines | Sciences | Nouvelles

L’agent pathogène a été nommé virus Yezo et on pense qu’il est transmis par les piqûres de tiques. Les symptômes de l’infection comprennent de la fièvre et une diminution des plaquettes sanguines et des leucocytes. Des chercheurs de l’Université d’Hokkaido à Sapporo ont présenté leur découverte dans la revue Nature Communications.

Selon Keita Matsuno, virologue à l’Institut international de lutte contre les zoonoses de l’Université d’Hokkaido, au moins sept personnes au Japon ont contracté le virus depuis 2014.

Heureusement, il n’y a eu aucun décès confirmé.

Cependant, les experts japonais pensent que le virus doit être étudié en dehors d’Hokkaido pour en savoir plus sur sa propagation.

Le professeur Matsuno a déclaré: “Tous les cas d’infection par le virus Yezo que nous connaissons jusqu’à présent ne se sont pas transformés en décès, mais il est très probable que la maladie se trouve au-delà d’Hokkaido, nous devons donc enquêter de toute urgence sur sa propagation.”

Le virus Yezo a été identifié comme une forme d’orthonairovirus.

Les orthonairovirus font partie de la famille des Nairoviridae, qui comprend les agents pathogènes responsables de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC).

Plus tôt cette année, des scientifiques chinois ont également identifié une nouvelle forme d’orthonairovirus, le nommant le virus Songling (SGLV).

Tous les patients infectés par Songling ont été mordus par des tiques.

Les chercheurs japonais ont rencontré le virus Yezo pour la première fois après qu’un homme de 41 ans a été admis à l’hôpital avec de la fièvre et des douleurs aux jambes.

L’homme aurait été mordu par un insecte – probablement une tique – alors qu’il marchait dans une forêt à Hokkaido.

Les tests effectués à l’hôpital n’ont révélé aucun virus connu porté par les tiques dans la région.

Un deuxième patient présentant des symptômes similaires a ensuite été admis à l’hôpital un an plus tard.

L’analyse génétique du virus extrait du sang des patients a identifié le nouveau pathogène comme un orthonairovirus.

Le virus a ensuite été nommé Yezo d’après le nom historique d’Hokkaido.

Hokkaido est la plus septentrionale des principales îles du Japon.

