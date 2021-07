“J’appellerai mes chats Toto et Lewis”

26/07/2021

Le à 12:06 CEST

Max Verstappen est maintenant complètement remis de son accident épuisant à Silverstone, et désireux de défendre son avance ce week-end au GP de Hongrie, la dernière manche du calendrier F1 avant la pause estivale. Mais en plus, le pilote néerlandais conserve son sens de l’humour et se permet de plaisanter ouvertement sur sa rivalité avec Lewis Hamilton et Mercedes.

Cette fin de semaine, Max a participé à une course sur simulateur, les 24 Heures Virtuelles de Spa. Et quand tes chats Jimmy et impertinent, il a été interrompu en pleine course avec le Team Redline, a-t-il informé ses coéquipiers.

“J’ai des problèmes techniques ici, mes chats montent sur le simulateur. J’espère que le chat ne sautera pas sous la pédale de frein car cela va se transformer en crêpe”, a-t-il déclaré. Max.

Ses coéquipiers lui ont demandé les noms de leurs animaux de compagnie et la réponse de Verstappen était le plus ironique: “Je les appellerai Toto et Lewis.”

Son ton drôle contraste avec l’avertissement lancé par le patron de Mercedes, Toto loup, qui considère que “l’intensité du pouls entre Verstappen et Hamilton a augmenté depuis Silverstone. Ce ne sera pas la dernière fois qu’ils se battront pour un poste et j’espère qu’ils pourront le faire de manière sportive. Sinon, nous verrons plus de collisions. »