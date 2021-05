Jardim avoue: “Le football me manque”

14/05/2021 à 20:40 CEST

Daniel Guillen

Ancien entraîneur de l’AS Monaco, Léonard Jardim, a avoué que le monde du football lui manquait dans une interview pour L’Equipe: “J’ai beaucoup profité de ma famille et de mes parents, j’ai dirigé mon entreprise et maintenant je suis prêt à retourner au football. J’ai attendu, mais maintenant, le football me manque.”.

Les Portugais, qui est sans équipe depuis fin 2019, il a été licencié en tant qu’entraîneur-chef de l’AS Monaco en raison de mauvais résultats et depuis, il n’a plus dirigé d’équipe. Après une période centrée sur lui-même et ses proches, l’entraîneur semble prêt à prendre les rênes d’un club européen dès la saison prochaine.

Le luso aussi a géré des équipes comme Braga, Olimpiacos ou Sporting depuis qu’il a commencé sa carrière comme entraîneur-chef lors de la saison 2003/04. Ses débuts remontent au football portugais, où a entraîné des clubs plus inconnus comme Camacha, Chaves ou Beira-Mar.

Il a fait ses débuts à Mbappé

Léonard Jardim a sauvé Kylian Mbappé des rangs des jeunes de l’AS Monaco et lui a fait ses débuts avec la première équipe à seulement 18 ans. Le Français a commencé à émerger dans les rangs de l’équipe monégasque et a fait un net impact lors de la saison 2016/17, en une équipe qui a réussi à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.

L’attaquant est devenu le leader incontesté de ce groupe qui éliminerait Manchester City de Pep Guardiola en huitièmes de finale et le Borussia Dortmund en quarts de finale. Il ne pouvait pas battre la Juventus en demi-finale, mais Kylian Mbappé a été signé par le PSG à la fin de la même saison et est actuellement l’un des joueurs les plus décisifs au monde.